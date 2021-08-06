عطال: أطمح لتقديم الأفضل وأتمنى موسما من دون إصابات

قال الدولي الجزائري يوسف عطال أنه يطمح لتقديم موسم استثنائي مع ناديه نيس الفرنسي، من أجل التواجد مع أصحاب المراكز الأولى في نهاية الموسم..

وعبّر عطال في حوار للصفحة الرسمية لنادي نيس، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن تمنياته بعدم التعرض لإصابات كثيرة مثلما كان عليه الحال في الموسم الماضين حتى يتمكن من استغلال كل إمكانياته البدنية والفنية.

وبمناسبة انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، الذي يستهله نادي نيس بمواجهة نادي ستاد ريمس، أكد الدولي الجزائري أن المباراة الأولى ستكون مهمة جدا لتحقيق انطلاقة جيدة، تساعد النادي على تحقيق نتائج أخرى في باقي المشوار.

وفي رده على سؤال، يتعلق بدوره الهجومي في الفريق، قال عطال: ” ألعب في منصب ظهير أيمن، ومن أول واجباتي القيام بالمهام الدفاعية على أحسن وجه، وبذل كل المجهودات من أجل توقيف المهاجمين، لذا الدور الرئيسي هو الدفاع، ثم الانطلاق نحو الهجوم ومساعدة المهاجمين، وفي هذا الإطار أفضل القيام بأربع انطلاقات جيدة نحو الهجوم، على القيام بثمان انطلاقات متوسطة”.

وعن التحضيرات للموسم الجديد، عبّر يوسف عطال، عن ارتياحه للاستعدادات التي أجراها ناديه، بقيادة المدرب كريستوف غاليتي، وأكد في هذا الجانب: ” قمنا بتحضيرات في المستوى والفريق جاهز لبداية المشوار الرسمي، هناك العديد من العناصر الشابة في الفريق، وسأعمل على مساعدتها، مثلما وجدت كل الترحيب عندما قدمت إلى النادي قبل ثلاثة مواسم من الآن”.