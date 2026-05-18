في عملية نوعية:

الإطاحة بشبكة منظمة وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية في ورقلة

نجحت فرق مصالح أمن الجيش بورقلة بالتنسيق مع مصالح الجمارك، ليلة أمس الأحد، 17 ماي، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، سمحت العملية من توقيف شخص وحجز شاحنة مقطورة محملة بكمية ضخمة من الأقراص المهلوسة، والمقدرة بـ ستمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وستون (658462) قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، إضافة إلى منظار نهاري، وهاتف نقال.

عملية نوعية قالت وزارة الدفاع إنها “تأتي لتأكد مرة أخرى مدى الجاهزية واليقظة العالية لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لمثل هذه التهديدات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطنين.”

