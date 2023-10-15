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الإعتداء على القطاع خلّف مليون نازح في أوّل أسبوع حسب الأونوروا

الشروق أونلاين
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الإعتداء على القطاع خلّف مليون نازح في أوّل أسبوع حسب الأونوروا
ح. م
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن نحو مليون مواطن نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من العدوان على القطاع.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد 15 أكتوبر، أنّ نحو مليون مواطن نزحوا في قطاع غزة وهذا خلال الأسبوع الأوّل من عدوان الاحتلال على القطاع.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن وكالة “فرانس برس”، فقالت مديرة التواصل في الأنروا “إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى” من التصعيد في غزة.

ورقم المليون نازح مرجح للإرتفاع وهذا في ظل استمرار الفلسطينيين مغادرة منازلهم خوفا من القصف المتواصل الذي يستهدف القطاع.

وحتّى هؤلاء النازحون لم يسلموا من الإستهداف وقصف الإحتلال. فتحدثت تقارير إعلامية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن شنّ الإحتلال لغارة استهدفت مركبات مدنيين كانت منتجهة نحو جنوبي غزة، وهذا بعد أمر الإحتلال ساكني غزة إجلاءها.

التقارير نشرت فيديوهات وصور لأشلاء وجثث هؤلاء المدنيين النازحين والذين استهدفتهم قنابل الإحتلال، وهذا في شارع صلاح الدّين، أحد الطّرق التي يسلكها النّازحون نحو جنوب القطاع.

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