الإعلام الإسباني يرشح التحاق “محرز” ببرشلونة لخلافة ديمبيلي

بينما تصب التكهنات بإنجلترا في بقائه مع مانشستر سيتي

يتواصل الحديث في الصحافة الإسبانية عن رياض محرز وإمكانية تعويضه للفرنسي، ديمبيلي، في خط هجوم نادي برشلونة، في حين يبقى نجم الخضر بعيدا عن هذا الهرج يستمتع بعطلته السنوية مع أقاربه في جزر اليونان.

وكشفت صحيفة الـ”موندو ديبوتيفو” الإسبانية عن تواجد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، في أجندة نادي برشلونة الذي وضع أربعة لاعبين من مانشستر سيتي ضمن أولوياته، لاستقدامهم في الميركاتو الصيفي الجاري تحسبا للموسم القادم.

وأضاف ذات المصدر أن الرباعي محرز ولابورت وكونسيلو وسيلفا يمثلون اللاعبين الأكثر استهدافا من قبل النادي الكتالوني، لتعزيز صفوفه من أجل بناء تشكيلة قوية هذا الموسم تنافس على جميع الجبهات، يأتي ذلك بعد تراجع الفريق بسبب الأزمة المالية الحادة التي أصابته خلال هذه السنة.

ورشحت الصحافة الإسبانية رياض محرز لخلافة الجناح الأيسر الهجومي، الدولي الفرنسي، عصمان ديمبيلي، في هجوم برشلونة، لا سيما أن الأخير يتماطل في تمديد عقده مع الفريق وهو يبحث عن تجربة جديدة، وفي حالة نجاح برشلونة في بيعه خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية فسيكون، محرز، على رأس اللاعبين الذين ستفاوضهم من أجل تعويضه.

ويبقى كلام الصحافة الإسبانية مجرد حبر على ورق ما دام محرز أكد في آخر ظهور إعلامي له عقب مواجهة مالي الودية في الجزائر، منذ حوالي أسبوعين تقريبا، على بقائه في مانشستر سيتي الإنجليزي وليس لديه أي نية للرحيل عن بطل إنجلترا هذا الموسم.

بالمقابل، تناولت الصحافة الإنجليزية بإسهاب قضية الصور التي صنعت الحدث على مدار هذا الأسبوع في إنجلترا، الخاصة بالنجم الجزائري رياض محرز رفقة المهاجم النرويجي لاعب بوريسيا دورتموند الألماني، هايلاند، وهما يحتفلان معا في اليونان، مؤكدة أن هذه خطوة كبيرة نحو التحاق هذا الأخير بصفوف مانشستر سيتي حتى يشكل ثنائية نارية مع رياض محرز في الخط الأمامي للسيتي.