الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب الأردن
كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم عن القائمة الأولية لمنتخب “النشامى”، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.
وضمت القائمة 30 لاعبًا، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن التحضيرات للمونديال.
وسيدخل المنتخب الأردني، هذا الخميس، في تربص تحضيري بالعاصمة عمان، على أن تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 ماي.
𝐍𝐚𝐬𝐡𝐚𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 & 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐢𝐞𝐬 pic.twitter.com/hQa37CDDp5
— Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) May 17, 2026
ويخوض المنتخب الأردني وديته الأولى يوم 31 ماي، وسيتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلعب المنتخب الأردني مواجهة ودية ثانية أمام منتخب كولومبيا يوم 7 جوان، قبل أن يتنقل إلى معسكره الرسمي بالمونديال، بمدينة بورتلاند.
ويتواجد منتخب “النشامى” في المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.