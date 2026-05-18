الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب الأردن

عمر سلامي
لاعبو المنتخب الأاردني

كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم عن القائمة الأولية لمنتخب “النشامى”، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 30 لاعبًا، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن التحضيرات للمونديال.

وسيدخل المنتخب الأردني، هذا الخميس، في تربص تحضيري بالعاصمة عمان، على أن تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 ماي.

ويخوض المنتخب الأردني وديته الأولى يوم 31 ماي، وسيتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلعب المنتخب الأردني مواجهة ودية ثانية أمام منتخب كولومبيا يوم 7 جوان، قبل أن يتنقل إلى معسكره الرسمي بالمونديال، بمدينة بورتلاند.

ويتواجد منتخب “النشامى” في المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

