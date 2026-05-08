الإعلان عن قائمة أشبال “الخضر” المعنية بالمشاركة في كأس إفريقيا

عمر سلامي
كشف المدرب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، أمين غيموز، عن قائمة تضم 26 لاعبا، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2026.

وستقام كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالرباط، خلال الفترة الممتدة من 13 ماي إلى 2 جوان، بمشاركة 16 منتخبا والتي ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بقطر بالنسبة للمنتخبات العشرة الأولى.

وأوقعت القرعة أشبال “الخضر” في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال، جنوب إفريقيا وغانا.

ويستهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المنافسة بمواجهة المنتخب الغاني يوم 14 ماي، على الساعة الثامنة ليلا.

