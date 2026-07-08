الإعلان عن نتائج بكالوريا 2026 يوم الأحد المُقبل.. وهذه تفاصيل الاطلاع عليها

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان بكالوريا 2026، سيكون يوم الأحد 12 جويلية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر عدة قنوات إلكترونية ورقمية لتسهيل عملية الاطلاع عليها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المترشحين المتمدرسين سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم عبر قوائم الناجحين التي تُعلّق بالمؤسسات التعليمية، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: bac.onec.dz، وأيضا فضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz/login، وخدمة الرسائل النصية المجانية عبر الرمز *567# لمشتركي متعاملي الهاتف النقال موبيليس، أوريدو وجيزي.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستكون متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، إضافة إلى خدمة الرسائل النصية المجانية *567#.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تاريخ انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2026 بالجامعات.

وقال بداري إن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 جويلية الجاري، وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزراة حول مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد، حاملي شهادة البكالوريا 2026، والدخول الجامعي المقبل.

يذكر أن أزيد من 876 ألف مترشح اجتازوا يوم 7 جوان الماضي، امتحان شهادة البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 588.615 متمدرسا و287.586 أحرار، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء، في انتظار الإعلان عن النتائج.