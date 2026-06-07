انطلاق امتحان شهادة البكالوريا

أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، من ثانوية “العقيد عميروش” بولاية تيزي وزو، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

بكالوريا 2026.. أزيد من 876 ألف مترشح يجتازون الامتحان اليوم

وصباح الأحد، وصل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، إلى ولاية تيزي وزو، حيث سيشرف على إعطاء إشارة انطلاق امتحان البكالوريا دورة جوان 2026.

وسيجتاز أزيد من 876 ألف مترشح اليوم امتحان شهادة البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 588.615 متمدرسا و287.586 أحرار، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء.

وأكد وزير التربية محمد صغير سعداوي خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، مساء السبت، أن كل الترتيبات تم ضبطها على المستوى الوطني لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2026.

وأبرز الوزير “الجاهزية التامة” لقطاعه لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، وهذا بالشراكة مع القطاعات ذات الصلة، بحيث “تم ضبط كافة الترتيبات لتمكين المعنيين من خوض هذه الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف.

كما طمأن الوزير مجددا المترشحين البالغ عددهم 876.201 مترشحا، بأن الأسئلة لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة خلال الموسم الدراسي.