 الإعلان عن نتائج شهادة “البيام” اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم اليوم الخميس، إشهار نتائج شهادة التعليم المتوسط “البيام” على الساعة الرابعة مساء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون إشهار النتائج عبر الموقع الآتي : https:// bem.onec.dz

وعبر فضاء الأولياء عبر الرابط الآتي: https:// awlya.education.gov.dz

كما أشارت إلى أن قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ستشهر قوائمهم في نفس اليوم وفي نفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.