الإفراط في تناول لحم العيد مرفقا بمشروبات غازية… خطر

تحذيرات من "الصّدمة الغذائية" لمرضى السكري والقلب

ترتفع وتيرة التحذيرات الصحية من العادات الغذائية الخاطئة التي ترافق مناسبة عيد الاضحى خاصة في ظل الإقبال الكبير على تناول اللحوم الحمراء والوجبات الدسمة، وهي سلوكيات غذائية يمكن أن تشكل خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويحذر مختصون من الإفراط في تناول الأطباق الدسمة أيام العيد لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر والمرشد الصحي، فيصل أوحادة، إلى ضرورة التحلي بالوعي الصحي خلال أيام العيد، مؤكدا أن الاستمتاع بأجواء العيد لا يعني الإفراط في الأكل أو إهمال التوازن الغذائي.

وأوضح أوحادة، أن العديد من المرضى يقعون كل سنة في أخطاء غذائية تتسبب في ارتفاع نسبة السكر والضغط، بسبب الاستهلاك المفرط للحوم والدهون والحلويات، مشددا على أهمية تبني سلوك غذائي متوازن يحافظ على الصحة.

وقال، إن الأساس بالنسبة لمرضى السكري هو تناول السلطة الخضراء قبل اللحوم، لأنها تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتمنح شعورا بالشبع، ما يخفف من الإفراط في الأكل، مضيفا أن كمية اللحم في الوجبة الواحدة يجب ألا تتجاوز بين 100 و150 غرام من اللحم قليل الدسم.

أوحادة: الأطباق الدّسمة خطر صحي صامت

كما نصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، وتعويضها بالماء والعصائر الطبيعية دون سكر، مع التقليل من الحلويات التقليدية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات.

لا تتجاوز 150 غرام من اللحم

وأشار أوحادة، إلى أهمية إدراج الخضر في كل وجبة، والحرص على المشي والحركة بعد الأكل لتنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب.

وبحسبه، الوقاية تبقى السلاح الأهم لتفادي المضاعفات الصحية خلال العيد، داعيا العائلات إلى نشر ثقافة الغذاء الصحي داخل البيوت وعدم ربط فرحة العيد بالإفراط في تناول الطعام.

وحذر أوحادة، من الجمع بين الدهون الحيوانية الثقيلة والسكريات السريعة، ما يضع الجسم أمام صدمة غذائية مؤقتة، تبدأ بارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما يدفع البنكرياس إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، حيث يتسبب ذلك الارتفاع المتكرر في تكوين مركبات ضارة، وهي نواتج تنتج عن التصاق السكر بالبروتينات والدهون داخل الجسم، وترتبط بزيادة الالتهابات وتسارع الشيخوخة الخلوية.

فالمشروبات الغازية تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، سواء على شكل سكروز أم شراب الذرة عالي الفركتوز، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، وبالتالي، إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، على حد قوله.

وأوضح المتحدث أن لحم الخروف، خاصة إذا كان غنيا بالدهن أو مطهوا بطريقة الشواء القوي أو الاحتراق، يحتوي على دهون مشبعة ومركبات مؤكسدة قد ترفع من الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو ما يفسر شعور كثيرين بالخمول والتعب بعد الوجبات الدسمة خلال أيام العيد.

كما أكد أوحادة أن الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية يستقلب أساسا داخل الكبد، ومع الإفراط في الدهون الحيوانية قد يزداد خطر تراكم الدهون داخل الكبد والإصابة بما يعرف بتشحم الكبد غير الكحولي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مقاومة الأنسولين أو قلة النشاط البدني.

ونبه إلى أن تكرار هذا النمط الغذائي يرفع كذلك من مستوى الدهون الثلاثية ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري على المدى البعيد، داعيا إلى الاعتدال في استهلاك اللحوم وتجنب الإفراط في السكريات السريعة.

ويبقى الماء أفضل خيار مع الوجبات الدسمة، خاصة المضاف إليه القليل من الليمون لتخفيف الإحساس بالدسم، مع المشي لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة بعد الأكل، وتجنب النوم مباشرة بعد وجبة ثقيلة، حفاظا على صحة الجهاز الهضمي وتوازن الجسم.