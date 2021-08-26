الإمارات تردّ على قطر ورونالدو يوشك أن يكون زميلا لِمحرز

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق جوفانتوس الإيطالي، من الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيُمضي رونالدو (36 سنة) عقدا مدّته موسمَين، وبِأجرة سنوية قيمتها 15 مليون أورو تمنحها لده إدارة نادي مانشستر سيتي. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية وإيطالية صادرة، الخميس.

جاء ذلك بعد أن رفض رونالدو مواصلة مشواره مع فريق “اليوفي”، الذي انتقل إليه في صيف 2018، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022.

وهكذا وفي حال ترسيم الصفقة، سيكون رونالدو زميلا للدولي الجزائري رياض محرز في فريق مانشستر سيتي. عِلما أن قائد “محاربي الصحراء” – البالغ من العمر 30 سنة – يلعب لِلنادي الإنجليزي حتى صيف 2023.

ويعني انتقال رونالدو إلى فريق مانشستر سيتي، أن الإماراتيين ردّوا بِطريقة مُبطّنة على القطريين، الذين جلبوا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مُؤخّرا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومعلوم أن أسهم نادي “البي آس جي” تملكها شركة استثمارات قطرية، مثلما هو الشأن للإماراتيين مع فريق مانشستر سيتي. فضلا عن طابع الحسّاسية السياسية التي يُميّز العلاقات الديبلوماسية بين البلدَين الخليجيَين.