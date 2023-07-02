الإنجليزية لغة تدريس بالجامعات الموسم القادم

الوزارة تدعو لعقد اجتماعات تحضيرية قبل العطلة الصيفية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد اللغة الإنجليزية في التدريس بداية من الموسم الجامعي 2022-2023، وهذا بعد ما تم إطلاق برامج تكوين الأساتذة منذ بداية السنة الجامعية الجارية.

وفي السياق، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي من أجل التحضير لاعتماد اللغة الانجليزية كلغة تدريس بداية من الموسم الجامعي المقبل 2023-2024.

وطلب الأمين العام لوزارة التعليم العالي في مراسلة بتاريخ الفاتح جويلية الجاري، من مديري الجامعات تنظيم اجتماعات بهذا الخصوص، وتشكيل فرق بيداغوجية حسب المقياس أو المادة، وذلك قبل الخروج للعطلة الصيفية، وهذا تنفيذا لتعليمات الوزير كمال بداري لاعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس بدءا من السنة الجامعية المقبلة 2023-2024.

وأفادت المراسلة بأن الفريق البيداغوجي يترأسه أستاذ عن طريق التعيين أو الانتخاب، يتكون من مجموعة من الأساتذة المحاضرين، وكذا الأساتذة الذين يضمنون الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة، ووفقا لذلك ينبغي أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضا مرحليا للتحضيرات الخاصة باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس، وإعداد استعمالات الزمن.

وفي السياق، ستقوم اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، بزيارات ميدانية للمؤسسات الجامعية خلال شهر جويلية الحالي، لتقييم التحضيرات ذات الصلة، وهو ما يتطلب من مديري المؤسسات الجامعية -حسب نفس المراسلة- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الملائمة لاستقبال أعضاء هذه اللجنة وتسهيل مهمتهم، وإفادتهم بالمعلومات المطلوبة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2022، قررت تدعيم وتعزيز استعمال اللغة الانجليزية في الجامعات، وهذا من خلال الانطلاق في تكوين الأساتذة الجامعيين، حيث خصصت لذلك ثلاثة برامج مختلفة، منها إتاحة الفرصة للأساتذة للتسجيل في ليسانس اللغة الانجليزية في الجامعات التي تضم هذا التخصص، بالإضافة إلى التسجيل في مراكز التعليم المكثف للغات، والتسجيل في منصة التعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة خصيصا لطلبة الدكتوراه والأساتذة من أجل تعلم اللغة الإنجليزية للوصول إلى المستوى المطلوب وبطرق تعليمية عالمية.

وكانت الوزارة قد حددت في مشروعها الخاص بتعزيز اللغة الإنجليزية عدة أهداف ومؤشرات، منها تكوين 80 بالمائة من الأساتذة في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والوصول إلى 100 بالمائة بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وميدان العلوم الطبية، إذ تعول الوزارة على اللغة الإنجليزية من أجل تعزيز مرئية الجامعة الجزائرية وإعادة تصنيفها، بالإضافة إلى كون اللغة الإنجليزية هي لغة النشر الأولى عالميا بالنسبة للبحوث والمقالات.