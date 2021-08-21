الإنجليز ينتقدون نادي شيفيلد يونايتد بسبب عدلان قديورة

قالوا إن صفقته لن تفيد النادي الناشط في "التشامبيونشيب"

تعرض مدرب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، سلافيسا يوكانوفيتش، إلى انتقادات من طرف الموقع البريطاني “فوتبول ليغ وورلد”، بسبب رغبته في ضم الدولي الجزائري، عدلان قديورة، إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذكر نفس المصدر بأن قديورة لا يعد خيارا مثاليا للنادي خلال الفترة الحالية.

ويتواجد قديورة (35 سنة) دون فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع نادي الغرافة القطري، وهو بحاجة ماسة إلى إيجاد فريق جديد قبل غلق الميركاتو الصيفي، بعد أن تسبب في مشكلة كبيرة للناخب الوطني، جمال بلماضي، ببقائه دون فريق وهو الذي كان يعد أبرز أوراقه التكتيكية، كما أنه سيغيب عن أول مباراتين في تصفيات مونديال قطر أمام جيبوتي وبوركينا فاسو بداية الشهر المقبل، وكانت صحيفة “الصن” البريطانية أكدت بأن قديورة الملقب بـ”الدبابة”، يعد من أولويات مدرب شيفيلد يونايتد الجديد، بحكم معرفته الجيّدة له، بعد أن أشرف على تدريبه في فريقين مختلفين، نادي واتفورد الإنجليزي في موسم 2014/2015 ونادي الغرافة القطري خلال الموسمين الفارطين، ويرى المدرب الصربي بأن قديورة يعد حلاّ مثاليا بخط وسط شيفيلد.

وتربط الرجلان علاقة قوية دفعت المدرب الصربي لطلب خدمات قديورة، لا سيما أن هذه الصفقة لن تكلف الكثير بحكم تواجد الدولي الجزائري في وضعية لاعب حر، كما أن شيفيلد لن يوقع له عقدا لأزيد من عام واحد.

ووجه الموقع البريطاني المذكور عبر آراء ثلاثة محررين لديه، انتقادات إلى الصفقة المحتملة لقديورة، من منطلق أن الأخير تقدم في السنّ كثيرا ولن يكون قادرا على مجاراة النسق العالي لـ”التشامبيونشيب”، رغم خبرته الكبيرة في كرة القدم الإنجليزية، وأبرزها مع كريستال بالاس وواتفورد وولفرهامبتون وميدلزبره، لا سيما أنه لم يقم بأي تحضيرات موسمية، ويكتفي اللاعب الجزائري لحد الآن بالتدرب مع فريقه السابق واتفورد، حتى يتمكن من الحفاظ على جاهزيته البدنية قبل إنقاذ موسمه بالاتفاق مع ناد جديد قبل غلق الميركاتو الصيفي.