قديورة يريد العودة إلى أوروبا في الموسم الجديد

يتدرب حاليا مع ناديه السابق واتفورد الإنجليزي

يخطط الدولي الجزائري، عدلان قديورة، للعودة مجددا إلى اللعب في بريطانيا سواء مع فريق إنجليزي ينتمي إلى الدرجة الممتازة أو “التنشامنشيب”، أم حتى فريق من أوروبا بصفة عامة، وهذا بعد تجربة في الدوري القطري الممتاز مع نادي الغرافة في الموسمين الأخيرين.

وكان اللاعب صاحب الـ36 عاما، قد خرج من حسابات نادي الغرافة القطري بعد نهاية الموسم المنصرم، وبات مطالبا بالبحث عن وجهة جديدة تضمن له الحفاظ له على جاهزيته البدنية، في ظل الرهانات الكبيرة التي تنتظر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير إعلامية إنجليزية أن “الدولي الجزائري عدلان يتدرب حاليا مع ناديه السابق واتفورد الإنجليزي للحفاظ على لياقته البدنية بعد أن أصبح بدون فريق حاليا، اللاعب يحاول أن يجد طريقا للانتقال نحو بريطانيا أو أوروبا”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق، عن دخول قديورة ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب نادي شيفيلد يونايتد في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى بطل إنجلترا في مناسبة وحيدة لتقوية صفوفه بلاعبين جدد، تحسبا للموسم المقبل الذي سيسعى فيه للعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعدما هبط منه في الموسم المنصرم باحتلال المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويملك قديورة خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، حيث سبق له أن لعب مع عدة أندية إنجليزية، مثل ولفرهامبتون وكريستال بالاس وواتفورد ونوتنغهام فورست، وخاض 84 مباراة في الدوري الممتاز و115 مباراة بدوري الدرجة الأولى، أسهم فيها في 26 هدفا ما بين صناعة وتسجيل. يذكر أن اللاعب الملقب بـ”الدبابة” أسهم بشكل كبير في تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا 2019، من خلال دوره التكتيكي الكبير في خط وسط الملعب.

ورغم تراجع مستواه، فإن قديورة ما زال يمثل ورقة رابحة لدى جمال بلماضي، مدرب المنتخب الوطني، الذي يسعى للاستفادة من خبرته الكبيرة خلال المنافسات المقبلة، وبالتنالي فإن إيجاد قديورة لفريق قبل انطلاق تصفيات كأس العالم يف سبتمبر يبقى ضرورة حتمية. ويملك عدلان قديورة في سجله 61 مباراة مع “الخضر”، سجل فيها هدفين وأهدى 6 تمريرات حاسمة.

ن. ب