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الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا جديدة على غوغل وفيسبوك

الشروق أونلاين
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الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا جديدة على غوغل وفيسبوك
أرشيف
غوغل وميتا

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، تصنيف شركات التكنولوجيا ألفابت وأمازون وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت كـ”حراس بوابة”، لمنعها من إساءة استخدام هيمنتها على السوق الرقمية.

وتصنّف المنصات الرقمية الكبرى، على غرار فيسبوك لشركة ميتا، وغوغل لألفابت، كحراس بوابة، إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفيرها “لخدمات النظام الأساسية”.

ويفرض هذا التصنيف في قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي قيودا إضافية على الشركات المذكورة، لمنعها من تطبيق “شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين، وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة”.

وبموجب هذا التصنيف، سيكون أمام الشركات 6 أشهر لتنفيذ قائمة الالتزامات والقيود التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تتمكن هذه الشركات من الالتزام بالقواعد الجديدة، فقد تكون عرضة لعقوبة تصل إلى غاية اقتطاع 10 بالمئة من عائداتها السنوية كغرامات.

ومن بين القواعد المفروضة على “حراس البوابة” هؤلاء، أنه لن يسمح لأمازون مثلا، بأن تجعل العثور على منتجاتها الخاصة أسهل من العثور على منتجات شركات أخرى.

كما ستكون هناك حاجة لعمل تطبيقات المراسلة الفورية مع بعضها. أي أن مستخدمي Telegram أو Signal قد يمكنهم تبادل النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي WhatsApp وهكذا.

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