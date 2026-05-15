الاتحاد البرازيلي يجدد عقد أنشيلوتي

عمر سلامي
كارلو أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لأربع سنوات إضافية.

وبتجديد عقده سيستمر أنشيلوتي مع منتخب “السيليساو” حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وأكد الاتحاد البرازيلي أن العقد الجديد يمتد حتى مونديال 2030، في تأكيد على دعم الاتحاد لمشروع المدرب الإيطالي الذي تولى المهمة نهاية ماي 2025.

وخلال 10 مباريات قاد فيها المنتخب، حقق أنشيلوتي خمسة انتصارات وتعادلين مقابل ثلاث هزائم.

وعقب تجديد عقده قال المدرب أنشيلوتي: “نطمح للمزيد، المزيد من الانتصارات، المزيد من الوقت، المزيد من العمل، سنمضي قدما معا حتى كأس العالم 2030، أشكر الاتحاد على ثقته..”.

