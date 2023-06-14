الاتحاد السعودي يدخل سباق التعاقد مع رياض محرز

قد يلعب إلى جانب بن زيمة وكانتي

دخل الاتحاد السعودي سباق التعاقد مع النجم الجزائري، رياض محرز، فيما ينتظر أن يقدم عرضا خياليا لإدارة نادي مانشستر سيتي الأنجليزي من أجل إقناعه بالتنازل عن مهاجمه الجزائري.

كشف الصحفي الفرنسي رومان مولينا، عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي الظفر بخدمات الدولي الجزائري، رياض محرز خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة.

وبحسب ذات المصدر، فإن النادي السعودي العملاق، الذي كان تعاقد مع النجم العالمي، كريم بن زيمة، ويستعد في الساعات القليلة القادمة لترسيم انضمام بطل العالم 2018، الدولي الفرنسي نغولو كانتي، يريد تعزيز صفوفه بأحد نجوم الدوري الأنجليزي الممتاز، رياض محرز، المتوج هذا الموسم بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي (الدوري، الكأس ورابطة الأبطال).

وينتظر أن يتجاوز العرض المالي للنادي السعودي لقائد الخضر الـ100 مليون يورو، مقابل عقد لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد، وهو العرض الذي كان قدمه النادي السعودي الآخر، الأهلي، منافسه في هذا الملف.

واستنادا لمصادر صحفية أنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي ترفض لحد الآن التفريط في نجوم الفريق، ومن بينهم رياض محرز، الذي ما يزال مرتبط بالنادي بعقد يمتد إلى غاية 2025، لكن القوة المالية للمسؤولين السعوديين الذين يرغبون في بناء فريق قوي تحسبا للموسم القادم، ستكون مقنعة وتجعل نظرائهم الأنجليز في “المان سيتي” يرضخون أمام إغراءات العرض المالي الكبير الذي سيقترحونه من أجل التعاقد مع رياض محرز.

من جهته، ما زال قائد الخضر متردد بعض الشيء في اتخاذ قراره النهائي بالبقاء مع مانشستر سيتي أو الانتقال إلى الدوري السعودي سواء اللعب للأهلي أم في صفوف اتحاد جدة السعودي أين يمكنه مزاملة كريم بن زيمة وزميله السابق في ليستر سيتي، نغولو كانتي.

في سياق متصل، كان الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية تحدث عن ريضا محرز وأكد أنه يتمنى بقاء نجمه في الدوري الأنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وعدم الرضوخ لإغراءات العرض السعودي.

يذكر أن اتحاد جدة هو ثاني ناد سعودي يريد التعاقد مع الدولي الجزائري، وهذا بعد الأهلي السعودي الذي كان قدم عرضا رسميا لنادي مانشستر سيتي بقيمة 50 مليون يورو ثم رفع عرضه لـ100 مليون يورو.

هذا، وكان رياض محرز آخر الملتحقين بتربص المنتخب الوطني الجاري حاليا بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى، بعدما منحه الناخب الوطني جمال بلماضي رخصة للتأخر وهذا للسماح له بالاحتفال مع فريقه بتتويجه برابطة أبطال أوروبا.