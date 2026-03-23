الاتحاد العالمي لألعاب القوى يكرم نور الدين مرسلي

تقديرا لمسيرته الحافلة وإسهاماته البارزة في تاريخ أم الألعاب، حظي أسطورة ألعاب القوى الجزائرية، نور الدين مرسلي، بتكريم خاص من طرف الاتحاد العالمي لألعاب القوى.

وجرى تكريم البطل العالمي والأولمبي السابق نور الدين مرسلي على هامش بطولة العالم داخل القاعة 2026 الجارية بمدينة تورون، خلال مراسم حفل التبرع لمتحف ألعاب القوى العالمي، الذي حضره رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى، سيباستيان كو، إلى جانب نخبة من أبطال العالم، من بينهم العداء الكيني دانيال كومن.

وبهذه المناسبة، تم منح مرسلي شارة خاصة بالمتحف الدولي لألعاب القوى، كما تم إدراج وعرض اللباس الرياضي الذي حقق به، نور الدين مرسلي، أحد أبرز إنجازاته العالمية ضمن مقتنيات المتحف، في خطوة تعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها في ذاكرة ألعاب القوى العالمية.

ويأتي هذا التتويج الرمزي تتويجا لمسيرة رياضية استثنائية لمرسلي، تميزت بعدة إنجازات، أبرزها تتويجه باللقب الأولمبي 1996 بأتلانتا ولقب بطولة العالم داخل القاعة في سباق 1500 متر سنة 1991 بمدينة إشبيلية.

ويعد حضور مرسلي، ضمن الضيوف الرسميين لهذه التظاهرة العالمية -التي أسدل الستار عنها الأحد الماضي، بعد 3 أيام من التنافس، إضافة نوعية للحدث، لما يمثله من رمز تاريخي في سجل أبطال ألعاب القوى.