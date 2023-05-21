الاتحاد يشرع في الأمور الجدية.. وحالة محيوص تقلق بن شيخة

وفد "سوسطارة" يسافر يوم 25 ماي إلى تنزانيا لخوض ذهاب نهائي "الكاف"

قالت مصادر مقربة من بيت اتحاد العاصمة، إن إدارة النادي قررت برمجة سفرية تنزانيا يوم 25 من الشهر الحالي، عبر رحلة خاصة إلى العاصمة “دار السلام”، لمواجهة نادي يانغ أفريكانز المحلي يوم 28 لحساب ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب “بنجامين مكابا ناسيونال” في عاصمة تنزانيا دار السلام.

هذا، ومن المنتظر أن تدخل تشكيلة الاتحاد في تربص مغلق بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، قبل السفر إلى العاصمة “دار السلام”، لخوض ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي يانغ أفريكانز، وذلك بعدما وضع الاتحاد الجزائري للعبة مركز سيدي موسى تحت تصرف الاتحاد، مثلما فعلها قبيل خوض إياب نصف نهائي ذات المسابقة أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

يشار أن اتحاد العاصمة سيواجه نادي يونغ أفريكانز ستارس التنزاني، الذي يحتل صدارة ترتيب البطولة في بلاده بمجموع 74 نقطة، عقب خوض 28 مباراة منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، وسيبقى دون منافسة لمدة 11 يوما، أي إلى غاية مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي المسابقة القارية يوم 28، على اعتبار أن مواجهة نصف نهائي إياب كأس “الكاف” أمام نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي على ملعب الأخير، كانت آخر مباراة رسمية يخوضها منافس الاتحاد، علما أنه كان قد تغلب عليه بثنائية مقابل هدف واحد، لتتأجل مباراة مبايا سيتي كونسيل في البطولة المحلية بعد اتخاذ الهيئة الكروية في تنزانيا القرار بسبب النهائي القاري.

جدير بذكره، أن اتحاد العاصمة كان قد أزاح نادي الجيش الملكي المغربي من المنافس القارية في دورها ربع النهائي، وهو الذي يحتل صدارة ترتيب البطولة في المغرب برصيد 53 نقطة، عقب مرور 25 مواجهة، كذلك الأمر بالنسبة لمواجهة النصف نهائي أمام ممثل الكرة الإيفوارية أسيك ميموزا الذي يحتل صدارة الترتيب في بطولة بلاده بمجموع 54 نقطة عقب خوض 25 مواجهة منذ بداية الموسم.