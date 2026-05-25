الاتفاق مع إيران.. ترامب “غير مستعجل” ونتنياهو يتمسك بـ “الحرب”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، في وقت جدد نتنياهو التمسك بإنهاء برنامج طهران النووي مع التدخل عسكريا “على كل الجبهات” بما فيها لبنان.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية ‌في مضيق هرمز “سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه”.

في المقابل قللت إدارة ترامب من آمال تحقيق انفراج وشيكة في الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أشهر، وهي الآمال التي أحياها كلا الطرفين قبل يوم واحد فقط.

وغداة اتصاله هاتفيا بترامب، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الأحد إنه توافق مع الرئيس الأميركي على نقاط تعارض بوضوح التوجه الذي تحدثت عنه طهران.

وأكد في بيان “اتفقت أنا والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل. هذا يعني تفكيك منشآت إيران لتخصيب اليورانيوم وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها”.

وأضاف أن ترامب أكد له حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، بما فيها لبنان”