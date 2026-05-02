الاحتفالات في المؤسسات التعليمية بين الوظيفة التربوية والتأطير القانوني

تُشكّل الاحتفالات المدرسية في الجزائر جزءًا حيًّا من ديناميكية الحياة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، حيث تتقاطع فيها الأبعاد البيداغوجية مع الأهداف الاجتماعية والثقافية والوطنية. فهي ليست مجرد لحظات ترفيهية عابرة، بل تُعدّ فضاءات تربوية موازية تُسهم في بناء شخصية المتعلم، وتنمية حسّه المدني، وترسيخ انتمائه لهويته الوطنية والدينية. وفي ظل التحولات التي تعرفها المدرسة الجزائرية، أصبح من الضروري إعادة النظر في مكانة هذه الاحتفالات، من خلال تأطيرها تربويًا وقانونيًا بما يضمن فعاليتها ويُجنبها الانحراف عن أهدافها الأساسية.

1_ الوظيفة التربوية للاحتفالات المدرسية:

تُسهم الاحتفالات في المدرسة في تحقيق جملة من الأهداف التربوية التي لا يمكن بلوغها من خلال الدروس الصفية فقط. فهي تُتيح للتلميذ فرصة التعبير عن ذاته، وتنمية مواهبه في مجالات متعددة كالمسرح، والإنشاد، والخطابة، والرسم، وغيرها. كما تُعزز روح العمل الجماعي، وتُنمّي مهارات التواصل والتعاون بين التلاميذ، وهو ما يُسهم في بناء شخصية متوازنة ومندمجة في محيطها.

وتتجلى أهمية هذه الأنشطة في كونها تُقرّب المفاهيم المجردة من الواقع، حيث يتحول التلميذ من متلقٍ سلبي إلى فاعل مشارك في العملية التعليمية، وهو ما يتماشى مع ما ذهب إليه جون ديوي حين أكد أن: “التربية ليست إعدادًا للحياة، بل هي الحياة نفسها”. ومن هذا المنطلق، فإن الاحتفالات تُعدّ تجسيدًا حيًّا للتعلم النشط، الذي يُراعي ميول المتعلمين ويُحفّز دافعيتهم نحو التعلم.

2_ الاحتفالات كوسيلة لترسيخ القيم والهوية الوطنية:

تلعب الاحتفالات دورًا محوريًا في ترسيخ القيم الوطنية والدينية، خاصة عندما تتعلق بمناسبات ذات رمزية تاريخية أو دينية، مثل ذكرى الاستقلال، أو يوم العلم، أو المولد النبوي الشريف. ففي هذه المناسبات، يُستحضر التاريخ الوطني، وتُستعاد تضحيات الأجداد، مما يُعزز شعور التلميذ بالانتماء والفخر بهويته.

وقد عبّر العلامة الشيخ “عبد الحميد بن باديس” عن هذا المعنى بقوله: “التربية هي التي تُكوّن الأمم، وترفعها أو تضعها”، وهو ما يُبرز الدور المحوري للمؤسسة التربوية في تشكيل وعي الأجيال. كما أن هذه الاحتفالات تُسهم في غرس القيم الأخلاقية، كاحترام الآخر، والتسامح، والانضباط، وهي قيم أساسية في بناء مجتمع متماسك.

3_ الإطار القانوني والتنظيمي للاحتفالات المدرسية:

لا تُمارس الاحتفالات داخل المؤسسات التربوية بشكل عشوائي، بل تخضع لجملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبطها وتُحدد أهدافها. ويُعدّ القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المرجع الأساسي في هذا المجال، حيث ينص على أن التربية لا تقتصر على نقل المعارف، بل تشمل أيضًا تنمية شخصية المتعلم من جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية.

كما تُؤكد المناشير الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية على أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، وتدعو إلى تنظيمها في إطار منظم وتحت إشراف تربوي مباشر. ويُعدّ النظام الداخلي للمؤسسة التربوية أداة تنظيمية أساسية، حيث يُحدد شروط تنظيم هذه الأنشطة، ويضمن احترام النظام والانضباط داخل المؤسسة.

وفي هذا السياق، تُعتبر الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاحتفالات، حيث تُتيح للتلاميذ المشاركة الفعالة في تنظيم الأنشطة، تحت إشراف الأساتذة والإدارة، مما يُعزز روح المبادرة والمسؤولية لديهم.

4_ الضوابط التربوية والأخلاقية لتنظيم الاحتفالات:

رغم الأهمية البيداغوجية للاحتفالات، إلا أن تنظيمها يتطلب احترام مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق أهدافها التربوية. فمن الضروري أن تكون هذه الأنشطة منسجمة مع البرامج التعليمية، وألا تُؤثر سلبًا على الزمن المدرسي. كما يجب أن تُنظم في إطار من الانضباط والاحترام، وتحت إشراف تربوي مباشر.

ويُستحسن أن تُراعى في هذه الاحتفالات القيم المجتمعية والدينية، وأن تُوظف بشكل يُعزز الهوية الوطنية، دون الوقوع في مظاهر التبذير أو الاستعراض. وفي هذا الإطار، يُمكن الاستئناس بما ورد في القرآن الكريم ، يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله : “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا”، وهو توجيه عام يُمكن إسقاطه على مختلف جوانب الحياة، بما فيها الأنشطة المدرسية.

5_ التحديات والإشكالات في الواقع الميداني:

رغم ما تحمله الاحتفالات من أبعاد إيجابية، إلا أن الممارسة الميدانية تكشف عن بعض التحديات التي قد تُفرغها من مضمونها التربوي. فمن بين هذه التحديات، الإفراط في الجانب الشكلي على حساب البعد التربوي، وضعف التأطير البيداغوجي لبعض الأنشطة، إضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين في المؤسسة.

كما يُلاحظ في بعض الحالات تجاوز الضوابط القانونية، أو تنظيم أنشطة لا تتماشى مع القيم التربوية، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا من طرف الهيئات الوصية لإعادة توجيه هذه الممارسات. ويُعدّ التكوين المستمر للأساتذة والإداريين في مجال تنشيط الحياة المدرسية من بين الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكالات.

6_ نحو رؤية متكاملة لتفعيل الاحتفالات المدرسية:

إن تفعيل دور الاحتفالات في المدرسة الجزائرية يتطلب تبنّي رؤية شمولية تُراعي البعد التربوي والقانوني في آن واحد. ويقتضي ذلك إشراك جميع الفاعلين التربويين، من إدارة وأساتذة وتلاميذ وأولياء، في تخطيط وتنفيذ هذه الأنشطة، بما يضمن تحقيق أهدافها.

كما ينبغي العمل على ربط هذه الاحتفالات بالمشاريع التربوية للمؤسسة، وتوظيفها في خدمة التعلمات، من خلال إدماجها في المقاربات البيداغوجية الحديثة، كالمقاربة بالكفاءات. ويُمكن في هذا السياق الاستفادة من التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات، بما يُسهم في تحسين جودة هذه الأنشطة.

إن الاحتفالات في المؤسسات التربوية الجزائرية ليست مجرد ممارسات مناسباتية عابرة، بل هي رافد أساسي من روافد التربية الشاملة، تُسهم في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية. غير أنّ نجاعتها تبقى رهينة بحسن توظيفها في إطار بيداغوجي هادف، واحترامها الصارم للضوابط القانونية والتنظيمية التي تضبط الحياة المدرسية، وفي مقدمتها القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04.

ومن ثمّ، فإن الرهان الحقيقي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين البعد التربوي والبعد الترفيهي، بما يجعل من هذه الاحتفالات فضاءات للتعلم الهادف، ومختبرًا حيًا لبناء المواطن الواعي والمسؤول، القادر على الاندماج الإيجابي في مجتمعه والمساهمة في تطويره.