الاحتلال الإسرائيلي يشيد بموقف ولي عهد البحرين ونشطاء غاضبون.. هذا ما قاله!

أشاد الاحتلال الإسرائيلي بموقف ولي عهد البحرين، فيما هاجمه ناشطون غاضبون من وصفه لعملية طوفان الأقصى بـ “البربرية”.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية” صورة للأمير “العربي” مع تعليق: “ولي عهد البحرين صاحب السمو سلمان بن حمد آل خليفة يدين حماس ويقول إن هجوم 7 أكتوبر كان “همجيا”. مضيفا: من المهم إخراج الرهائن الإسرائيليين منهم النساء والاطفال من غزة”.

وقال نشطاء إنه “سكت دهرا ونطق كفرا”، وأنه وأمثاله “متحدثون باسم الصهاينة”، لافتين إلى أن هذا الموقف المتخاذل وغيره سبب الذل الذي يعيشه العرب، خاصة أن الاحتلال لم يتوان لحظة عن ضرب القيم الإسلامية ونعت العرب بالحيوانات.

وارتأى البعض في خطابه تبن للرواية التي اتخذها جيش الاحتلال ذريعة لارتكاب المجازر في قطاع غزة، معربين عن أسفهم الشديد.

ودان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مساء السبت، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر، واصفا إياها بـ”البربرية”.

وقال الأمير البحريني في “حوار المنامة 2023” الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، “أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية”.

وأضاف أن هجمات السابع من أكتوبر كانت “بربرية ومروعة، لقد كانوا عشوائيين، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ واستهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية، وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر وكأنه عمل من أعمال الحرب”.

وأكد على الموقف البحريني الذي أدان العملية بعد حدوثها.

وشنت كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة على إسرائيل فجر السبت السابع من أكتوبر 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.