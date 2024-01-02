استشهاد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

في عدوان صهيوني على العاصمة اللبنانية بيروت

استشهد يوم الثلاثاء صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عدوان صهيوني على مكتب للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، إن العدوان الإسرائيلي الأول من نوعه على العاصمة بيروت منذ 2006، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

قبل أن تؤكد حماس في وقت لاحق، أن العاروري استشهد في العدوان، إلى جانب اثنين من قادة كتائب القسام، على إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية لـ 3 صواريخ على مكتب الحركة في بيروت.

وقال العضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن “عمليات الاغتيال تثبت مجددا فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها في غزة”. متابعا بالقول:”اغتيال العاروري لن يكسر إرادتنا وصمودنا”.