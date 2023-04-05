الاحتلال يقتحم الأقصى وينكل بالمصلين.. والمعتكفات يستغثن “الله يا الله”

تنديد عربي والمقاومة ترد

أصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيون يالمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حطمت أحد نوافذ المصلى القبلي واعتلت سطحه، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي من جهة العيادة، وتعتدي على المعتكفين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكشف مقطع فيديو عن تعرض المعتكفات في المسجد الأقصى للضرب المبرح وهن يستغثن “يا الله.. يا الله”.

وقالت امرأة مسنة بينما كانت جالسة خارج المسجد الأقصى تحاول جاهدة التقاط أنفاسها قبل أن تنفجر في البكاء “أنا كنت قاعدة على الكرسي، بيضربوا قنابل، بعدني بقرأ (القرآن) جت قنبلة على صدري”. وقبل ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل 400 من المعتكفين في المسجد الأقصى.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريق الواد في البلدة القديمة، وكثفت من تواجدها في أحياء البلدة، ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس، أمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر أفريل الجاري.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.

وكانت حركة “عائدون لجبل الهيكل” المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيقل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح “قربان الفصح” داخل الحرم القدسي. كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيقل لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

ورداً على جرائم الكيان الصهيوني في الأقصى، أطلقت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في منطقة “سديروت” قرب غزة.

توالت ردود الفعل، المنددة باقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، وقالت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبوردينة، الحرب الشعواء التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، منخلال المساس بالمقدسات، وحذرت من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة،التي ستؤدي إلى الانفجار الكبير، مشددة على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولةفلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

كما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين، مشددة على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية عن انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.

وأكد الأردن، الذي دعا الى الاجتماع، “استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق التي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات (الصهيونية) التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

بدورها أكدت قطر أن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية، تعد تصعيدا خطيرا وتعد سافر على الأماكن المقدسة وامتدادا لسياسة تهويد القدس وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

كما أدانت المملكة العربية السعودية هذا الاقتحام السافر، معربة عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

أما مصر، فطالبت الكيان الصهيوني، بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين، الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك، معتبرة أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الصهيونية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.