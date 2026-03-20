الاحتلال يمنع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، الفلسطنيين من إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال المدينة عام 1967.

ونشر الاحتلال قواته بأعداد كبيرة في البلدة القديمة بالقدس، وأقام حواجز حديدية على مداخلها، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة الصلاة.

كما أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه مصلين حاولوا أداء صلاة العيد في منطقة باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة.

ومنعت قوات الاحتلال اقامة الصلاة في عدد من المواقع في القدس من بينها باب العامود، أحد أبرز مداخل البلدة القديمة، ومع ذلك أدى عشرات المصلين صلاة العيد قرب باب الأسباط، قبل أن تجبرهم الشرطة على المغادرة.