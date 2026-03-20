-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الاحتلال يمنع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

الشروق أونلاين
  • 185
  • 0
ارشيف

منعت قوات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، الفلسطنيين من إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال المدينة عام 1967.

ونشر الاحتلال قواته بأعداد كبيرة في البلدة القديمة بالقدس، وأقام حواجز حديدية على مداخلها، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة الصلاة.

كما أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه مصلين حاولوا أداء صلاة العيد في منطقة باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة.

ومنعت قوات الاحتلال اقامة الصلاة في عدد من المواقع في القدس من بينها باب العامود، أحد أبرز مداخل البلدة القديمة، ومع ذلك أدى عشرات المصلين صلاة العيد قرب باب الأسباط، قبل أن تجبرهم الشرطة على المغادرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد