الاقتصاد الأخضر في الجزائر.. ثروة زراعية ضخمة تنتظر الاستغلال الأمثل

تمتلك الجزائر واحداً من أكبر المخزونات الزراعية في القارة الإفريقية، حيث تُقدَّر مساحة أراضيها الزراعية بما يتراوح بين 41.3 و44 مليون هكتار، وهو ما يجعلها ضمن الدول الإفريقية الأكثر امتلاكاً للمساحات القابلة للاستغلال الزراعي.

وتشكل هذه المساحة نحو 3.5% من إجمالي الأراضي الزراعية في إفريقيا المقدّرة بحوالي 1.2 مليار هكتار، وقرابة 0.9% من إجمالي الأراضي الزراعية العالمية التي تبلغ نحو 4.8 مليار هكتار، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ويجعل هذا الرصيد الزراعي الكبير الجزائر من الدول التي تمتلك قاعدة أرضية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، بفضل تنوعها المناخي وامتدادها الجغرافي من السواحل شمالًا إلى السهوب والمناطق الجافة جنوبًا.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، لا تتجاوز المساحات المستغلة فعليًا نحو 8.5 ملايين هكتار، بحسب ما أوضحه الخبير الفلاحي والإطار السابق بوزارة الفلاحة مصطفى بناوي في تصريحات سابقة، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة علمية ورقمية لتحسين إدارة الأراضي ورفع المردودية الإنتاجية.

وأكد بناوي أن التحول نحو الزراعة الذكية والدقيقة بات ضرورة حتمية، إذ تتيح التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الأساليب الزراعية تحقيق إنتاجية أعلى للهكتار الواحد وضمان استدامة النشاط الفلاحي.

وفي سياق تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، تستعد الجزائر لإطلاق أكبر حملة وطنية للتشجير يوم 25 أكتوبر الجاري، تهدف إلى غرس مليون شتلة خلال 24 ساعة تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات، وبالتعاون مع جمعية الجزائر الخضراء بقيادة الناشط البيئي فؤاد معلى.

وستشمل العملية جميع الولايات الثماني والخمسين، مع اختيار أنواع من الشتلات تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة بيئية.

وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد أن هذه الحملة الوطنية مفتوحة أمام مشاركة المواطنين والجمعيات والمؤسسات وحتى العائلات، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتوسيع الغطاء النباتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية.

وأكد فؤاد معلى أن العملية تمثل امتدادًا لمشروعه المجتمعي “الجزائر الخضراء” الذي أُطلق سنة 2013 لغرس ملايين الأشجار وزيادة المساحات الخضراء عبر التراب الوطني.

ويرى خبراء الزراعة أن الربط بين توسيع الرقعة الخضراء ورفع كفاءة استغلال الأراضي الزراعية يشكل المسار الأمثل لتحويل المساحات الشاسعة إلى قوة إنتاجية واقتصادية وبيئية، مؤكدين أن اعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة، إلى جانب المبادرات المجتمعية، يمثل خطوة محورية نحو نموذج وطني للتنمية المستدامة يوازن بين الأمن الغذائي وحماية البيئة.