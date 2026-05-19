الامتحانات الرسمية بين رهانات التربية وضمان النزاهة والجودة

تُعدّ الامتحانات الرسمية في الجزائر من أهم المحطات الوطنية التي تتجلى فيها مكانة المدرسة داخل المجتمع، لما تمثله من أداة لتقييم التحصيل الدراسي، وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتحديد مساراتهم التعليمية والمهنية. ولم تعد هذه الامتحانات مجرد اختبارات مدرسية تقليدية، بل أصبحت قضية وطنية تتداخل فيها الأبعاد التربوية والقانونية والتنظيمية والنفسية والاجتماعية، الأمر الذي جعل الدولة الجزائرية توليها عناية خاصة، عبر تسخير إمكانات بشرية ومادية وتنظيمية ضخمة لضمان نجاحها.

وقد كرّس القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 مبدأ الحق في التعليم وضمان جودته، كما أكد على ضرورة تقييم مردود المنظومة التربوية بصفة منتظمة، وهو ما يجعل الامتحانات الرسمية جزءاً أساسياً من السياسة التربوية الوطنية. ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التربية الوطنية سنوياً على التحضير المبكر لهذه المحطات الحساسة، سواء من الناحية البيداغوجية أو التنظيمية أو الأمنية.

وتبرز أهمية الامتحانات الرسمية من خلال الأرقام الضخمة التي تسجلها المنظومة التربوية الجزائرية، إذ تجاوز عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط في دورة 2025 حوالي 827 ألف مترشح، فيما فاق عدد مترشحي شهادة البكالوريا 878 ألف مترشح. وتعكس هذه الإحصائيات حجم المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية الوطنية، التي تسهر على تنظيم الامتحانات عبر آلاف مراكز الإجراء والتصحيح المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

وفي سبيل ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، تبذل وزارة التربية الوطنية جهوداً كبيرة تبدأ منذ انطلاق الموسم الدراسي، حيث يتم إعداد رزنامة دقيقة تشمل مختلف مراحل التحضير، من التسجيلات الإلكترونية للمترشحين، إلى تنظيم الامتحانات التجريبية، مروراً بضبط قوائم التأطير والحراسة والتصحيح. كما تعمل الوزارة على توفير الظروف البيداغوجية المناسبة من خلال استكمال البرامج التعليمية، وتنظيم حصص الدعم والمراجعة، ومرافقة التلاميذ نفسياً ومنهجياً، خاصة في الأقسام النهائية.

كما شهدت السنوات الأخيرة توجهاً متزايداً نحو رقمنة الامتحانات والخدمات المرتبطة بها، حيث أصبح التسجيل وسحب الاستدعاءات والاطلاع على النتائج يتم إلكترونياً، في إطار تحديث الإدارة التربوية وعصرنة الخدمات العمومية.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء الإدارية وتحسين مستوى التنظيم والشفافية.

ولم تقتصر جهود وزارة التربية على الجوانب الإدارية فقط، بل شملت أيضاً تعزيز الإجراءات التنظيمية والأمنية للحفاظ على مصداقية الامتحانات ونزاهتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالغش الإلكتروني وتسريب المواضيع عبر وسائل الاتصال الحديثة. ولهذا، يتم سنوياً اتخاذ تدابير صارمة تشمل تأمين مراكز الحفظ والتوزيع، وتجنيد فرق الحراسة والمراقبة، ومنع إدخال الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الإجراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية لضمان حماية المواضيع ومراكز التصحيح.

كما تنص النصوص التنظيمية والتعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات الرسمية على جملة من الإجراءات الدقيقة الخاصة بالحراسة والانضباط وكيفيات التعامل مع حالات الغش، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وقد شددت الدولة العقوبات المرتبطة بالغش وتسريب المواضيع، باعتبار أن حماية مصداقية الامتحانات تمثل حماية لهيبة المدرسة الجزائرية وثقة المجتمع في مؤسساته التربوية.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التربية الوطنية باستمرار أن مواضيع الامتحانات الرسمية تُعدّ وفق البرامج المنجزة داخل الأقسام، وأنها تراعي التدرج البيداغوجي ومستويات التلاميذ، بهدف تحقيق تقييم عادل ومنصف.

وهو ما ينسجم مع فلسفة الإصلاحات التربوية التي تبنت المقاربة بالكفاءات، والتي تقوم على تقييم قدرة المتعلم على الفهم والتحليل وتوظيف المكتسبات، لا مجرد الحفظ والاسترجاع.

وقد أكد المختص الأمريكي “بلوم” أن “التقويم الجيد يساعد على تحسين التعلم”، بينما يرى “جون ديوي” أن “التعليم ليس إعداداً للحياة، بل هو الحياة نفسها”، وهي رؤى تربوية تعكس أهمية بناء امتحانات تقيس التفكير والكفاءة بدل الاقتصار على استظهار المعلومات.

غير أن الامتحانات الرسمية، رغم أهميتها، تبقى من أكثر الفترات التي يعيش فيها التلميذ ضغطاً نفسياً وتوتراً، خاصة في ظل تضخيم المجتمع لقيمة النتائج والشهادات. فكثير من الأسر تربط مستقبل أبنائها بنتائج امتحان واحد، ما يؤدي أحياناً إلى ارتفاع مستويات القلق والخوف لدى التلاميذ. ومن هنا برز اهتمام وزارة التربية بالمرافقة النفسية والتوجيه التربوي، من خلال الحملات التحسيسية، والتوجيهات الموجهة للأولياء، والدعوة إلى توفير مناخ هادئ يساعد التلميذ على التركيز والثقة بالنفس.

كما تلعب الأسرة والمؤسسة التربوية دوراً محورياً في إنجاح هذه المحطات، فالمؤسسة مطالبة بتوفير التأطير البيداغوجي المناسب، والأسرة مطالبة بالدعم النفسي والتشجيع والابتعاد عن المقارنات والضغوط السلبية. ويؤكد عالم النفس التربوي “جان بياجيه” أن “الهدف الأساسي للتربية هو تكوين أفراد قادرين على الإبداع”، ما يعني أن قيمة التلميذ لا تختزل في نقطة أو معدل فقط.

ورغم مختلف التحديات، تبقى الامتحانات الرسمية في الجزائر نموذجاً لقدرة الدولة على تنظيم عمليات وطنية واسعة النطاق في ظروف دقيقة، كما تعكس تعلق المجتمع الجزائري بالعلم والتعليم باعتبارهما أساساً لبناء الإنسان وتحقيق التنمية. ولذلك فإن تطوير هذه الامتحانات مستقبلاً ينبغي أن يقوم على تحقيق التوازن بين الصرامة التنظيمية والبعد الإنساني والتربوي، حتى تبقى المدرسة الجزائرية فضاءً لصناعة الكفاءة والقيم معاً.

وفي الأخير، فإن نجاح الامتحانات الرسمية لا يُقاس فقط بنسبة النجاح أو عدد الناجحين، بل يقاس أيضاً بمدى قدرتها على ترسيخ قيم النزاهة والاجتهاد والثقة بالنفس، وبمدى مساهمتها في بناء جيل متعلم، واعٍ، ومؤمن بأن العلم والعمل هما الطريق الحقيقي لبناء الأوطان.