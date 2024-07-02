الانتهاء من صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء بالكامل لموسم 2024

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يوم الثلاثاء، عن الانتهاء من صيد حصة الجزائر كاملة من التونة الحمراء لموسم 2024. بمشاركة 34 سفينة تحمل الراية الوطنية. وجاء في بيان للوزارة:”تمّ الانتهاء من صيد حصة الجزائر كاملة لموسم 2024، المقدّرة بـ 2046 طن. بزيادة 23 طنا مقارنة بسنة 2023″. ونفذت السفن المشاركة في الحملة، 18 عملية صيد ناجحة، مكّنت من استكمال صيد الحصة المذكورة بالكامل. خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 جوان 2024. وقد بدأت هذه السفن بالعودة إلى الموانئ الوطنية بالتدريج منذ 17 جوان. على أن تلتحق باقي السفن خلال الأيام القليلة القادمة، يوضح البيان. ونشر التلفزيون الجزائري في ماي الماضي، مقطع فيديو يظهر قيام سفن جزائرية، بصيد التونة الحمراء، لإدخالها إلى الأقفاص العائمة. وقد وافقت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات”، على رفع حصة الجزائر من الصيد لسنة 2024 إلى 2046 طن.

وفي العام الماضي، تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء، المقدّرة آنذاك بـ2023 طن. حسب ما ذكره به بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضحت الوزارة أن حصة الجزائر من التونة الحمراء ارتفعت بـ 368 طن مقارنة بسنة 2022. مؤكدة إتمام صيدها بالكامل عبر 17 عملية ناجحة بين 3 جوان و 11 جويلية 2023.

حيث تم تمديد فترة الصيد بـ 10 أيام إضافية، تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية. وذلك بترخيص من منظمة “إيكات”.

وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة بـ 32 سفينة حاملة للراية الوطنية. مقابل 29 سفينة خلال السنة الماضية.

وقدّرت الوزارة مداخيل صيد التونة الحمراء من العملة الصعبة بـ27 مليون دولار، بالإضافة إلى الرفع من مردودية نشاط السفن وخلق مناصب الشغل، يقول البيان.