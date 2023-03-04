بسواعد جزائرية.. تدشين سفينة صيد جديدة في بومرداس

تدشين سفينة جديدة للصيد في أعالي البحار في بومرداس

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي يوم السبت، رفقة وزير النقل كمال بلجود، على تدشين سفينة للصيد بأعالي البحار بطول 35 متر.

السفينة شيّدت بالكامل بسواعد جزائرية، حسب بيان للوزارة. حيث تمّ بناؤها في ورشة بناء وصيانة وتصليح السفن “كوريناف” بميناء زموري في ولاية بومرداس.

وبلغت نسبة الإدماج في أشغال بناء هذه السفينة 65 بالمئة، حسب ما أفاد به ذات البيان.

وهذه السفينة هي الثالثة من نوعها، بعد تسليم سفينتين بطول 35 متر لكل واحدة شهر أفريل الماضي. واللتين استعملتا في حملة صيد التونة الحمراء العام الماضي.