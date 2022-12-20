هذا جديد صناعة سفن الصيد البحري في الجزائر

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، الثلاثاء، عن الشروع في بناء 3 سفن جديدة من الحجم الكبير، قصد تعزيز أسطول الصيد البحري، بعد رفع حصة الجزائر من صيد سمك التونة.

وقال وزير الصيد البحري، خلال نزوله ضيفا على حصة -ضيف الصباح- للقناة الاذاعية الأولى أنه “سيتم بناء 3 سفن جديدة من الحجم الكبير، 2 بميناء سيدنا يوشع في تلمسان خلال سنة 2023، بطول 37 متر، وواحدة بطول 35 متر على مستوى ميناء زموري ببومرداس”.

وأوضح في السياق ذاته، أن سنة 2022 كانت مميزة فيما يخص بناء سفن الصيد على مستوى الجزائر، أين تم تحقيق نسبة اندماج بـ 60 بالمائة.

وأشار صلواتشي إلى أن تعزز أسطول الصيد البحري بسفن جديدة، جعله يرتقي إلى 6023 وحدة صيد بنسبة 2.47٪، فيما تعتبر النقطة السلبية -حسب الوزير- وجود 40 بالمائة من الأسطول خارج الخدمة بسبب جملة من المشاكل، قائلا “سنعمل من أجل إعادة تأهيل هذا الأسطول بإقحام سفن جديدة”.

وأكد الوزير أن رفع حصة الجزائر من صيد التونة، سيُحفز أكثر لبناء هذا النوع من السفن.

كما كشف سفيان صلواتشي، عن تبني وزارته لاستراتيجية جديدة تتمثل في الحوار المباشر مع الصيادين في شعبة التونة، قصد المساهمة في موسم صيد الأسماك الزرقاء والمشاركة في الانتاج الوطني على مدار السنة.