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البرلمانية دومة نجية في ذمة الله متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا

نادية شريف
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البرلمانية دومة نجية في ذمة الله متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا

توفيت النائب عن ولاية عين تيموشنت دومة نجية، صبيحة الجمعة، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، بحسب ما أفادت صفحة إذاعة عين تيموشنت على فيسبوك.

وفازت دومة نجية التي اشتغلت مدرسة للغة الاسبانية بمقعد في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 12 جوان الماضي.

وعلى إثر هذا المصاب، نشر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر لتعزية أهل الفقيدة.

وجاء في التغريدة: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة دومة نجية نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عين تموشنت متأثرة بفيروس كورونا. وعلى إثر المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لعائلتها الكريمة. وأسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهمنا وذويها جميل الصبر والسلوان”.

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