البطولة الإفريقية للترامبولين.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة

عمر سلامي
  221
  • 0
أنهى المنتخب الجزائري للترامبولين مشاركته في البطولة الإفريقية 2026، التي جرت بمدينة بريتوريا، بجنوب إفريقيا، في المركز الأول.

وتصدر المنتخب الجزائري جدول الترتيب، بعد حصده مجموع سبع ميداليات، 4 ذهبيات و3 فضيات.

وحلّ منتخب البلد المنظم، جنوب إفريقيا، في المركز الثاني بثماني ميداليات، 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

وجاء المنتخب الناميبي في المركز الثالث بأربع ميداليات، حيث نال ذهبيتين وفضيتين.

واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع بسبع ميداليات، حيث نال ذهبية واحدة وفضيتين و4 برونزيات.

