البطولة الإفريقية للترامبولين.. الجزائر تنهي المنافسة في الصدارة
أنهى المنتخب الجزائري للترامبولين مشاركته في البطولة الإفريقية 2026، التي جرت بمدينة بريتوريا، بجنوب إفريقيا، في المركز الأول.
وتصدر المنتخب الجزائري جدول الترتيب، بعد حصده مجموع سبع ميداليات، 4 ذهبيات و3 فضيات.
وحلّ منتخب البلد المنظم، جنوب إفريقيا، في المركز الثاني بثماني ميداليات، 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.
وجاء المنتخب الناميبي في المركز الثالث بأربع ميداليات، حيث نال ذهبيتين وفضيتين.
واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع بسبع ميداليات، حيث نال ذهبية واحدة وفضيتين و4 برونزيات.