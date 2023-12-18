البطولة العربية للدراجات.. ميدالية برونزية للمنتخب الوطني نخبة رجال

نال المنتخب الوطني نخبة رجال الميدالية البرونزية لسباق ضد الساعة فرق، الذي جرى على مسافة 62 كلم، ضمن منافسات البطولة العربية للدراجات، الجارية بالسعودية.

وسجل المنتخب الوطني للدراجات توقيت قدره 1 سا15د50ثا، حيث عاد المركز الأول للمنتخب المغربي بزمن قدره 1سا12د41ثا، واحتلت الإمارات المركز الثاني بتوقيت قدره 1سا13د12ثا.

ومثّل المنتخب الوطني في السباق كل من عز الدين لعقاب – ياسين حمزة، محمد أمين نهاري ونسيم سعيدي.

ونالت الجزائر ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، حيث توّج بالذهب كل من منتخب أواسط إناث المتكون من ملاك مشاب، سهام بوصبع ويامنة بويقور وحنين بالعتروس .

وأحرز الميدالية الذهبية الثانية المنتخب الوطني أكابر إناث المتكون من نسرين حويلي، ياسمين المداح، خديجة اراوي وإيمان مالجي.

البطولة العربية للدراجات.. المنتخب الوطني سيدات يتوّج بالذهب

وفاز المنتخب الوطني للأكابر إناث بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للدراجات السعودية 2023.

وتمكن المنتخب الوطني من الفوز أمام المنتخب السعودي، في سباق ضد الساعة.

وقطع المنتخب الوطني المتكون من نسرين حويلي ، ياسمين المداح ، خديجة أراوي و إيمان مالجي مسافة 27 كلم في زمن قدر ب 39 د و20ثا و39ج أمام الفريق السعودي الذي قطع المسافة في توقيت قدره 43د 15 ثا و15ج.