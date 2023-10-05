البق يدخل إلى البرلمان الفرنسي وسياسي يقول أن المهاجرين هم السبب

تم عقد جلسة نقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية حول انتشار بق الفراش، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، أين تداولت المجموعات البرلمانية على تقديم مقترحات لمواجهة الظاهرة، بعد أن افتتح رئيس مجموعة الحزب الرئاسي "النهضة" قائلا : لقد قررنا أن نجعل من هذا الموضوع أولوية.

بعد الصحفي الفرنسي، باسكال برو، الذي ربط انتشار البق في فرنسا مؤخرا بالمهاجرين والنظافة وذلك في نقاش تلفزيوني يوم الجمعة 29 سبتمبر، كان دور رئيس مجموعة “الجمهوريين” في الجمعية الوطنية الفرنسية لتوجيه نفس الاتهام للمهاجرين.

فتم عقد جلسة نقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية حول انتشار بق الفراش، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، أين تداولت المجموعات البرلمانية على تقديم مقترحات لمواجهة الظاهرة، بعد أن افتتح رئيس مجموعة الحزب الرئاسي “النهضة” قائلا : لقد قررنا أن نجعل من هذا الموضوع أولوية.

بعد الجلسة، وفي إجابته على أحد الصحفيين الذي طلب من رئيس المجموعة البرلمانية “الجمهوريون“، حول وجود استعجال يستدعي تدخل مجلس النواب حول بق الفراش، النائب الفرنسي، أوليفييه مارليكس، لم ينتظر كثيرا ليفتح النار على المهاجرين ويتهمهم بأنهم السبب في انتشار البق في فرنسا.

“هذا غير مقبول أن نرى في بلادنا بق الفراش“، هكذا استهل رئيس المجموعة البرلمانية اليمينية “الجمهوريون” إجابته، ليضيف مباشرة “إذا كان السؤال الذي تطرحونه هو عن معرفة وضعية مخيمات اللاجئين والمهاجرين، ومسيرة (التي يقطعها المهاجرون للوصول إلى فرنسا) المهاجرين، فيمكن أن تكون ذات صلة (بانتشار البق) ويمكن أن تتسبب في مشاكل صحية”، ليضيف “نعم هناك علاقة“.

ذات المتحدث أضاف “نحن اليوم في فرنسا نستقبل أناسا مع مشاكل صحية لا نعرف كيف نعالجها.” ولما سأله أحد الصحفيين حول إمكانية أن يكون المسافرون الفرنسيون هم من أتوا بهذه الحشرة، فرد “مثلا المهاجرون الذي وصلوا إلى لومبدوسا الإيطالية لم يسافروا في نفس الظروف التي يسافر فيها السياح الفرنسيون“.