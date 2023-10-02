البق سببه المهاجرين.. صحفي فرنسي يثير استنكارا واسعا عبر الشبكات
أثار صحفي فرنسي استنكارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما ربط بين انتشار حشرة “البق” في باريس والمهاجرين غير النظاميين.
وقال الصحفي باسكال برود، في برنامجه “L’heure des pros” المذاع على قناة CNews، الجمعة 29 سبتمبر، أن انتشار حشرة “بق الفراش” راجع لعدم نظافة اللاجئين في فرنسا، بسبب التشرد وصعوبة الوصول للمرافق الصحية”، ما فتح عليه أبواب النقد على مصراعيها.
🇫🇷📺 FLASH | Pascal Praud, l’animateur de #CNEWS, a tenté de faire un raccourci entre les punaises de lit et l’immigration en se questionnant sur l’hygiène supposée insuffisante des migrants.
— Cerfia (@CerfiaFR) September 29, 2023
وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد برود، واصفين تصريحاته التي أدلى بها في اللقاء التلفزيوني بـ”العنصرية”، حيث كتبت البرلمانية اليسارية، ماتليد بانو، عبر حسابها على منصة إكس: “إنه يفضل الطريق العنصري المختصر، ولو تغذّى بق الفراش على الهراء، فسيكون منزل باسكال برود موبوءا”.
Pascal Praud ignore qu’il n’y a absolument AUCUN lien entre la prolifération des punaises de lit et l’hygiène.
Il préfère faire un raccourci raciste.
Si les punaises de lit se nourrissaient de bêtises, le domicile de Pascal Praud en serait infesté.pic.twitter.com/QmrPsf2kGF
— Mathilde Panot (@MathildePanot) September 29, 2023
وقال البرلماني اليساري، فرانسوا بيكمال: “على عكس أوهام كراهية الأجانب التي يروج لها باسكال برود، يرتبط انتشار بق الفراش بالإفراط في السياحة، ونقص الاستثمار من قبل السلطات العامة”.
⚠️Punaises Airnb
Contrairement aux délires xénophobes de #PascalPraud, l’explosion des punaises de lit est liée au sur-tourisme et au manque d’investissement de la puissance publique.#punaisesdelit pic.twitter.com/n75AtVcwtC
— François Piquemal (@FraPiquemal) September 29, 2023
في ذات السياق اتهم البرلماني اليساري أوليفيي فور، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، قناة “سي نيوز” بنشر الأفكار العنصرية عنوة وبكل حرية.
Le racisme désormais en roue libre et sans complexe. https://t.co/J3Wzw3HSb3
— Olivier Faure (@faureolivier) September 29, 2023
من جانبها أعربت الناشطة نينا سيمون عن غضبها بالقول: “عندما يحمل هذا الكاره برود الهجرة المسؤولية عن عودة ظهور بق الفراش.. النظافة لا علاقة لها بحقيقة الوباء تماما، كما هو الحال مع القمل، ولكن دعونا نتذكر أن الاستبدال العظيم يحدث الآن، وهو استبدال بالأغبياء السعداء”.
Qd ce haineux de @PascalPraud met sur le dos de l’immigration la recrudescence de punaises de lit. L’hygiène n’ayant rien à voir avec le fait d’une contamination tout comme pour les poux mais rappelons que le grand remplacement a bien lieu, celui des imbéciles heureux🙄@Arcom_fr https://t.co/NjaQmOxls1
— Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) September 29, 2023
وكان برود قد استهل الحلقة بالتساؤل: “هل نعرف لماذا يوجد المزيد من البق اليوم؟ هل لها علاقة بالنظافة؟ سوف أطرح جميع الأسئلة”.
وأضاف: “هناك كثير من الهجرة في الوقت الحالي. هل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالظروف الصحية نفسها التي يتمتع بها الموجودون على الأراضي الفرنسية هم الذين يجلبونها؟ هل لأنهم في الشارع؟ هل لأنهم ربما ليس لديهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات مثل الآخرين؟ هل هذا مرتبط بذلك”؟”.
وردّ ضيف البرنامج نيكولا رو دي بيزيو، المؤسس والمدير لمنصة متخصصة في إدارة الآفات على سؤال برود بشكل قاطع قائلا، “قطعا لا”، قبل أن يحذّر برود من جدل ناشئ على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذه الحشرة في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجدها في القطارات ودور السينما والمكتبات، وحث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.
ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.
وبق الفراش يسبب بثورا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، وهو يتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية التي بدورها زادت تكلفتها وتضاءلت فاعليتها.
وشكّل تفشّي “بق الفراش” في الأماكن العامة ووسائل النقل، أزمة في العاصمة الفرنسية باريس، لدرجة توجه النائب الأول ببلدية باريس إيمانويل غريغوار، بنداء استغاثة لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لمكافحة هذه الحشرات.
❌ Face au fléau des punaises de lit, il faut agir !
Je demande à la Première ministre @Elisabeth_Borne d’organiser des Assises de la lutte contre les espèces invasives. Il s’agit d’un problème de santé publique où tous les acteurs doivent être mis autour de la table.
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 28, 2023