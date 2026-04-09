البنك الدولي يرفع توقعاته حول نموّ الاقتصاد الجزائري في 2026

ح.م
رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الجزائري سنة 2026 إلى 3.7 بالمئة، بدلا من 3.5 بالمئة المتوقعة في جانفي الماضي. على الرغم من الضغط الذي تشكّله الحرب في إيران، على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلُص تقرير حديث للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، إلى التنبؤ بتراجع ملحوظ في النموّ الإجمالي لاقتصاد المنطقة، من 4 بالمئة في عام 2025، إلى 1.8 بالمئة في عام 2026.

حيث يتركز انخفاض النموّ الاقتصادي للمنطقة ككلّ، في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق. التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع الدائر في إيران.

بالمقابل، ارتفعت توقعات النموّ بالنسبة للبلدان المصدّرة للنفط خارج منطقة الخليج. مثل الجزائر وليبيا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي جانفي 2026، كان البنك الدولي قد توقّع ارتفاع معدل النمو الإقليمي إلى 4.2 بالمئة. نتيجة للتوسّع المتوقع في إنتاج النفط، وتعافي نمو الصادرات، وتعزيز الاستثمار الخاص.

قبل أن يراجع توقعاته بشأن نموّ إجمال الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى 1.8 بالمئة، من دون احتساب إيران. لغياب المعطيات بشأن تأثر اقتصادها جراء الحرب إلى غاية الآن.

أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو في 2026 نسبة 1.3 بالمئة، بدلا من 4.4 بالمئة المتوقعة مطلع العام.

