البوركينابي “واتارا” يشتكي الفريق لدى لجنة المنازعات ويزيد من متاعب الشبيبة

بعدما ألزمتها "الفيفا" تسديد ديون المالي ياكوبا دومبيا

قرر الدولي البوركينابي، محمد لامين واتارا، اللجوء إلى لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية العالقة من أزيد من 6 أشهر، الأمر جعل اللاعب يقاطع التربص الحالي المقام في مدينة “أنطاليا” في تركيا، بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، وهو ما سيؤزم أمور النادي ويحرمه حتما من التعاقد مع لاعبين جدد في الفترة الحالية.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق” إن البوركينابي “واتارا” قرر من جهته فسخ تعاقده مع الفريق قبل تنقل الفريق إلى مدينة “أنطاليا” في تركيا، لخوض التربص الإعدادي تحسبا لانطلاق مرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، في وقت لم تتحدث الإدارة عن القرار المتخذ من قبل اللاعب، الأمر الذي جعل الأنصار يطرحون عديد التساؤلات بخصوص عدم تواجد اللاعب في تربص الفريق، فضلا عن مستقبل النادي قبل استئناف المسابقة منتصف الشهر الداخل.

يشار إلى أن واتارا، كان قد انضم إلى الشبيبة نهاية شهر فيفري من العام المنقضي 2022، بعقد يمتد 30 شهرا، قادما من نادي “سونابيل” البوركينابي، قبل أن يفسخ عقده في الميركاتو الحالي بسبب قضية المستحقات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد راسل قبل أيام قلائل إدارة الشبيبة، أبلغها بضرورة تسوية مستحقات لاعبها السابق، المالي ياكوبا دومبيا، في مدة لا تتعدى 45 يوما، بداية من تاريخ المراسلة، ما يعني أن الفريق صار ممنوعا من الانتدابات في “الميركاتو” الشتوي الحالي، وذلك إلى غاية تسوية كل ديون الفريق، حيث سيكون النادي ملزما بضخ ما قيمته 2.4 مليار سنتيم في حساب المالي دومبيا، إضافة إلى مستحقات البوركينابي واتارا.

وفي سياق آخر، تواصل الشبيبة تربصها التحضيري في تركيا، وسط أجواء حماسية وصرامة من قبل المدرب ميلود حمدي، الذي يسعى وطاقمه الفني للوصول إلى الجاهزية المثلى بالنسبة للاعبين بهدف الاستعداد للشطر الثاني من البطولة، ولو أن عدم قيام النادي باستقدامات في الفترة الحالية صار يقلق حمدي، الذي ألح على الرئيس يزيد ياريشان لضم 4 لاعبين جدد على الأقل اثنين في الوسط، واحد في الدفاع وآخر على مستوى القاطرة الأمامية، رغم التحاق البوسني سمير ساماجياجيك، الذي – وحسب بعض المصادر المقربة – لم يظهر بالمستوى المنتظر ويبقى لاعبا عاديا جدا.