اجتماع تنسيقي لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق:

“التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”

ح.م
جانب من الاجتماع

 ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف يوم السبت، اجتماعا تنسيقيا خُصّص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية. “في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع”، وفق ما ذكره بيان للوزارة.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع إن “نشاط المنصات والمتاجر الإلكترونية لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير، بما يضمن الشفافية، ويحمي المستهلكين، ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادّين”.

وأكدت الوزيرة أيضا أن “الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية. من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية”.

وأضافت عبد اللطيف أن “البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر، تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل. يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني”.

لتختم الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن “توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة، تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية. باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”.

