التجارة الالكترونية.. دليل إرشادي من وزارة البريد لتفادي النصب والاحتيال

أصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دليلا إرشاديا خاصا بالتجارة الإلكترونية، بهدف توعية المواطنين وحمايتهم من النصب والاحتيال.

وأفاد بيان للوزارة، السبت، أن الدليل يتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيم والمخاطر المتعلقة بالتسوق الالكتروني أولا، ثم تقدم للمواطنين إرشادات بخصوص القيام بعمليات التجارة الالكترونية وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 18-05.

كما يعطي عددا من النصائح التي تهدف إلى ضمان تسوّق آمن عبر الانترنت، ليختمها بالتطرق إلى أبرز طرق وأساليب النصب والاحتيال المسجلة ومن ثمة كيفية التصرف في حالة التعرض للنصب أو الاحتيال، وكل ذلك بغية توعية المواطنين والرفع من درجة يقظتهم بمناسبة قيامهم بعمليات تسوق عبر الانترنت.

تم إعداد هذا الدليل، المتاح للتحميل على موقع الوزراة الإلكتروني الجديد (www.mpt.gov.dz) باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالتعاون الوثيق و بمساهمة من كل من وزارة المالية، وزارة التجارة وترقية الصادرات، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي.