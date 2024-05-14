التجنيد بجهاز الدرك.. فرصة جديدة للشباب

إيداع الملفات بالمجموعات الإقليمية و"الشروق" تنشر التفاصيل

فتحت قيادة الدرك الوطني باب التجنيد للشباب الراغبين في الانخراط ضمن صفوف الجهاز، من فئة رجال الصف وضباط الصف، حيث شرعت المجموعات الإقليمية للسلك عبر كامل التراب الوطني في استقبال ملفات التجنيد للالتحاق بصفوفها، فيما نوهت ذات الجهة الأمنية على أن التسجيلات الأولية ستكون حصريا عبر الموقع الإلكتروني.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن مكاتب التجنيد على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني التابعة لها شرعت في استلام الملفات الأولية للشباب الراغبين في الالتحاق بقوات سلاح الدرك.

وبخصوص المناصب المالية التي فتحها الجهاز، برسم السنة المالية 2023 ـ 2024، فهي تتعلق بفئة ضباط الصف ورجال الصف، إذ حددت شروط الانضمام بتوفر المعنيين على الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبية، وأن يكون تحقيق التجنيد مقبولا، أما القامة فلا تقل عن 1.70م، في حين يتراوح سن الراغبين في المشاركة ما بين 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.

أما عن المستوى الدراسي، فقد اشترطت قيادة الدرك الوطني أن يكون المترشح ثانويا، بالنسبة لضباط الصف، والسنة الرابعة متوسط متممة أو إثبات مستوى الأولى ثانوي على الأقل بالنسبة لرجال الصف المعالي، على أن يرفق المعني لدى تقربه إلى أقرب وحدة للدرك الوطني بالملف الأولي، والمتكون من نسخة من استمارة الاستعلامات التسجيل الأولى عبر شبكة الانترنت على موقع “الواب”، شهادة ميلاد رقم 12 للمعني، طلب خطي، نسخة من الشهادة الدبلوم أو الشهادة المدرسية حسب الحالة، صورة شمسية، فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة، وكذا نسخة من بطاقة فصيلة الدم في حالة عدم امتلاك المترشح لبطاقة التعريف البيومتيرية، إلى جانب شهادة ميلاد الأب والأم.

وأوضحت الجهات المعنية أن مدة التكوين هي 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني، بكل من جيجل ومركز الشهيد بوشيخي عبد الرحمان بجنين بورزق بولاية النعامة وكذا مركز التدريب الشهيد شافو محمد بنظرت بورقلة والشهيد قرابصي السعيد بعين امليلة، إلى جانب مركز التدريب المؤقت بالمجموعة 26 للتدخل للدرك الوطني بالمسيلة.

وفي هذا السياق، أعلنت المجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر جميع القيادات الجهوية الست عن فتح أبوابها لاستقبال الشباب الراغبين في الانخراط ضمن صفوفها، مؤكدة أنه للمزيد من الاستفسارات لكل الراغبين في الانضمام إلى سلاح الدرك التقدم إلى أقرب وحدة للدرك الوطني سواء الفرقة أو الكتيبة الإقليمية، لطلب دليل التجنيد الخاص بالدرك الوطني.

وبما أنّ جهاز الدرك الوطني يعتبر مصلحة عمومية كبرى تهتم بانشغالات والمتطلبات الشرعية للمواطن في مجال الأمن، كما أظهرت هذه المؤسسة قدرا كبيرا من الاحترافية في تعاملها مع الأحداث والتطورات والقضايا التي يعرفها المجتمع، فإن قرارات فتح المناصب المالية التي أعلنت علنها قوات السلاح الأخضر الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من قوات الجيش الوطني الشعبي، سيمكن من مضاعفة الإمكانات البشرية للسلك، لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة مختلف الجرائم بما فيها العابرة للحدود، خاصة بعد بروز الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا الأسلحة وتهريب البشر وتدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، تزامنا مع الارتفاع القياسي للجرائم السيبرانية والمعلوماتية في السنوات القليلة الأخيرة.