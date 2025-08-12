التخصصات التقنية والعلمية تتصدر نتائج التوجيه الجامعي بشرق البلاد

"الإعلام الآلي والتكنولوجيا" استقطبت الناجحين في البكالوريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، عن نتائج التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، حيث عكست المعطيات المعلن عنها توجهًا واضحًا نحو التخصصات التقنية والعلمية، خصوصًا في جامعتي باتنة 1 و2، وجامعتي وجامعة قسنطينة 2 وجامعة باجي مختار بعنابة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات القبول بين الشعب الأدبية والعلمية.

في جامعة باتنة 1، استقر معدل القبول في تخصص علوم المادة عند 10.10، بينما شهدت علوم الطبيعة والحياة تدرجًا بين 10.53 و12.04. وفي العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تراوحت المعدلات بين 10.26 و12.70، أما الحقوق والعلوم السياسية فسجلت معدلات دخول بين 10.00 و11.46. في المقابل، بقيت العلوم الإنسانية والاجتماعية مفتوحة لكل من حصل على معدل 10.00 فما فوق، شأنها شأن تخصصات اللغة والأدب العربي والأمازيغية، أما العلوم الإسلامية فقد تراوحت معدلاتها بين 10.43 و11.16. وفي مجال التكوين المهني العالي، تطلب تسيير مشاريع البناء معدل 10.97، بينما بلغ معدل الهندسة المعمارية 12.00.

أما جامعة باتنة 2 فقد سجلت حضورًا قويًا للتخصصات التقنية، حيث بلغ معدل القبول في العلوم والتكنولوجيا 10.73 في الحد الأدنى، وارتفع في بعض الفروع إلى 11.85. وسُجل معدل 11.63 في الهندسة المدنية و10.46 في الكهرباء التقنية. أما الهندسة الميكانيكية المرتبطة بتكنولوجيا السيارات فكانت من بين الأعلى طلبًا بمعدل 12.23.

وفي مجالات السلامة، بلغت عتبة القبول في الوقاية والأمن الصناعي (تكوين مهني عالي) 12.80، وفي المسار الأكاديمي 13.15. وحافظ الإعلام الآلي على موقعه المتقدم بمعدلات تراوحت بين 13.43 و14.09، بينما تراوحت معدلات الرياضيات بين 10.24 و10.94، وارتفع معدل الترجمة واللغة الإنجليزية إلى 14.26.

في الوقت الذي بقي دخول الإعلام الآلي في جامعة قسنطينة 2 مقتصرا بالنسبة للعلميين على معدل 14 من عشرين وأقل من ذلك 13.5 للحاصلين على شهادة بكالوريا رياضيات ورياضيات تقني، وهو نفس المعدل في جامعة باجي مختار بعنابة، التي سجلت طلب أكثر من ثلث الناجحين في الشعب العلمية، الانتساب إلى الإعلام الآلي حسب ما ذكره مصدر من الجامعة.

وسجل المسار المزدوج بين الطب والإعلام الآلي معدلات قياسية بين 16.81 و17.71، في حين تطلبت المدرسة العليا في الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة معدل 15.64، والمعهد البيطري التابع لجامعة باتنة 1 وهو أقدم معهد بيطرة بشرق البلاد، معدلات بين 13.12 و14.03.