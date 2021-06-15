التخطيط لِتنظيم مباراة بين الجزائر وفرنسا بِحضور رئيس “الفيفا”

جدّد رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم نوال لوغرايت رغبته، في تنظيم مباراة ودّية بين منتخب بلاده بطل العالم والجزائر بطلة إفريقيا.

وقال نوال لوغرايت إن رغبة إقامة هذه المباراة مازالت مُتّقدة، ويُصرّ عل تجسيدها ميدانيا.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الفرنسي “سو فوت”، الثلاثاء، أنه التقى بِرئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو الأحد والإثنين الماضيَين، وحدّثه عن رغبته في برمجة هذه المباراة.

وتابع نوال لوغرايت يقول إنه يُخطّط للحضور إلى الجزائر رفقة رئيس “الفيفا” أنفونتينو، لِمتابعة المباراة الودّية بين “الخضر” و”الديكة” من المنصّة الشرفية.

ويعتقد لوغرايت أن تنظيم هذه المباراة كفيل بِردم هُوّة الخلافات السياسية بين الجزائر وفرنسا، عِلما أن هذا المسؤول سبق له ممارسة السياسة، وينتمي إلى تيّار اليسار.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الفرنسي أنه زار الجزائر عدّة مرّات، وله أصدقاء سواء يُقيمون بِالجزائر أو فرنسا.

وعن إمكانية تنظيم مباراة “محاربي الصحراء” و”الزرق” بِفرنسا، قال نوال لوغرايت إن ذلك ممكن جدا. لكنه استطرد، وشدّد على أنه يرغب في إقامتها بِالجزائر، لِأنه سبق للمنتخبَين أن لعبا وجها لِوجه ودّيا بِفرنسا في أكتوبر 2001.

للإشارة، فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي رحّب بِتجسيد هذه الفكرة في تصريحات إعلامية سابقة. وبِخصوص مواجهة “الخضر” لِمُنافس أوروبي أو ينتمي إلى أمريكا اللاتينية، فيُمكن تنظيمها في حال تأهّل “الخضر” إلى كأس العالم 2022. كما جاء على لسان بلماضي بعد عودته رفقة أشباله من تونس السبت الماضي.