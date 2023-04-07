الترشح مفتوح لترقية الباحثين الدائمين بداية من الأحد المقبل

تم تخصيص أرضية رقمية لدراسة الملفات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح للدورة السادسة والعشرون للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين من أجل الترقية لرتبتي مدير بحث أو أستاذ بحث قسم “أ” على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

ووفقا للقرار الصادر عن مديرية الموارد البشرية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه بإمكان أساتذة البحث قسم “ب” الذين يثبتون أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأساتذة البحث قسم “ب” الذين يثبتون ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تقديم ملفات ترشحهم للترقية إلى رتب أعلى على التوالي، مدير البحث وأستاذ بحث قسم “أ”.

وحددت الوزارة الفترة من 09 إلى 23 أفريل الجاري، لإيداع ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، فيما ستتم المصادقة عبر المنصة على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات البحثية في الفترة من 25 أفريل إلى 02 ماي 2023.

أما عملية تقييم ملفات المترشحين فستكون من الخميس 04 إلى السبت 20 ماي 2023، إذ تتم من طرف خبراء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين، على أن تكون المداولات حول النتائج من طرف خبراء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين يوم 22 ماي المقبل، ليعلن على النتائج يوم الأربعاء 24 ماي 2023 .

وتجدر الإشارة، إلى أنه بإمكان كافة المترشحين الاطلاع على شبكة التقييم وشروط الترشح إلى رتبتي مدير البحث وأستاذ بحث قسم “أ” عبر موقع الواب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر الأرضية الرقمية (PROGRES )باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية.