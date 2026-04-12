التسجيل لتأطير الانتخابات.. تحذيرات من روابط مزيفة

حذرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، من انتشار إعلانات مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين إلى التسجيل كمؤطري انتخابات عبر روابط إلكترونية مزيفة.

أوضحت السلطة، في بيان لها، أن ما يتم تداوله مؤخرا بشأن فتح باب التسجيل لما يُعرف بـ“حفاظ الأمانة” عبر روابط إلكترونية، لا أساس له من الصحة، مشددة على أن هذه الإعلانات مزيفة وتندرج ضمن محاولات تغليط الرأي العام والتأثير على سير العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعت السلطة كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع مثل هذه الدعوات المشبوهة، أو مشاركة بياناتهم ووثائقهم الشخصية عبر منصات غير موثوقة.

كما نددت الهيئة بهذه الأفعال، معتبرة أنها قد تكتسي طابعا جزائيا، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لمثل هذه الإعلانات الكاذبة.

