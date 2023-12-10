التسوية النهائية لملف استصلاح الأراضي الفلاحية مطلع 2024

الرئيس تبون يأمر بمنح عقود الملكية لأصحابها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مطلع عام 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها، كما دعا إلى ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن خلال تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون أكد بخصوص وضعية صوامع تخزين الحبوب، على ضرورة التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه، وكلّف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.

وبخصوص مشروع إنجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غار جبيلات، شدد الرئيس تبون، مرة أخرى، على احترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، بالنسبة للجزائر، واحترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.

وبخصوص مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض ومصنع الإسمنت بالجلفة، وجّه رئيس الجمهورية وزير الصناعة بدراسة كل الظروف التقنية والمالية التي تسمح بانطلاق مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ، بولاية البيّض، مع تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية.

وبخصوص قطاع الطاقة وجّه رئيس الجمهورية وزير القطاع، بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال، كما أمر بمضاعفة المجهودات وتنويع القدرات في إنتاج المواد البترولية المشتقة، لتصديرها إلى الخارج، كقيمة إضافية كبرى.

وبخصوص تقدم مشاريع محطات تحلية مياه البحر، شدّد الرئيس تبون على الإسراع في استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر، على طول الشريط الساحلي للبلاد قصد ضمان توفير المياه لمواطنينا.

وبخصوص تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية، وطالب تقديم تصور ودراسة دقيقين لاحتياجات السوق الوطنية، تفاديا لأي تذبذب، وحفاظا على استقرار الأسعار.

وبخصوص مشروع الصناعة السينماتوغرافية، كلّف رئيس الجمهورية وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية، توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية، في التمثيل والإخراج، خلال السنوات الأخيرة، كما أمر بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي، كما تلتزم الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 بالمائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذ الطريق السريع، الذي يربط ميناء وهران بالطريق السيار، شرق-غرب، والمصادقة على مرسوم تنفيذي، يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، ومشروع صفقة لإنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة للمدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، بالإضافة إلى المصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.