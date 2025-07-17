التعليم العالي: الجزائر وجنوب إفريقيا تطلقان خطة عمل مشتركة 2026–2028

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة نظيره وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجمهورية جنوب إفريقيا، بليد زيماندي، على مراسم التوقيع على محضر اجتماع مشترك والإعلان الرسمي عن خطة العمل الثنائية للفترة 2026–2028.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد بداري على أهمية بناء جسر معرفي، بحثي وابتكاري بين البلدين، قائم على التعاون العلمي وتبادل الخبرات وتكامل الموارد، بما يضمن تحديد أولويات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق رؤى البلدين المشتركة.

وأوضح أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الدبلوماسية المعرفية والمنافسة في الساحة الدولية. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

من جهته، نوّه الوزير زيماندي بالذاكرة التاريخية المشتركة التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، مشيدًا بالمستوى الذي بلغته الجامعات ومراكز البحث الجزائرية، داعيًا إلى تعزيز التضامن المعرفي بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السيادة المعرفية.

وقد تم الاتفاق على توسيع مجالات الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية على غرار: التكنولوجيا الدقيقة، الذكاء الاصطناعي، السيادة الطاقوية، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، بما يعكس التزام البلدين بتطوير منظوماتهما العلمية والابتكارية بشكل متكامل وفعال.