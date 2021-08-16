التعليم المختلط بالجامعات مع إجبارية حضور الأعمال الموجهة

الوزارة تفرج عن البروتوكول الخاص للموسم المقبل

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن البروتوكول الخاص بالموسم الجامعي 2021/2022، حيث تم اعتماد وللسنة الثانية نمط التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، مع الرجوع إلى نظام إجبارية الحضور في الأعمال الموجهة والتطبيقية والورشات.

وحسب القرار الذي أصدرته الوزارة ويحمل رقم 915 المؤرخ في 11 أوت 2021 والذي يحدد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجي والتقييم وانتقال الطلبة في ظل فترة “كوفيد19” بعنوان السنة الجامعية 2021-2022، فسيتم الاعتماد على نمط التعليم الهجين أو المختلط الذي يجمع بين نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، إذ ستدرس وحدات التعليم الأساسية والمنهجية حضوريا وعن بعد، فيما قررت الوزارة وخلافا للسنة الماضية والتي شهدت فوضى بسبب عدم إلزامية حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والتي ترتب عنها سوء التحصيل وفوارق بين من التزموا بالحضور والذين وجدوا في التعليمة الوزارية فرصة للحصول على النقاط دون أي جهد، حيث تقرر بناء على ذلك أن يكون حضور الطلبة إجباريا في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات مع احترام الإجراءات المقررة في البروتوكول الصحي والبيداغوجي، فيما يمكن ضمان تعليم الوحدات التعليمية الأفقية والاستكشافية عن بعد، مع ضمان دروس الدعم المبرمجة في السنة الأولى دكتوراه عن بعد.

أما بخصوص التقييم، فشرح ذات القرار بأنه يكون حضوريا لوحدات التعليم الأساسية والمنهجية، وعن بعد بالنسبة للوحدات التعليمية الأفقية والاستكشافية، وعلى أساس الأعمال الشخصية المنجزة من قبل الطالب، أما بالنسبة لمناقشة مذكرات نهاية التخرج فيتم تحديدها من قبل الفرق البيداغوجية مع مراعاة الوضعية الصحية السائدة، وإذا تعذر إجراء المناقشة يتم تقييم المذكرة من قبل المشرف وممتحنين اثنين، وفي حال غياب الطالب بعذر عن امتحان أو مناقشة يمكن له إجراء امتحان بديل أو إعادة برمجة المناقشة.

وبالنسبة للانتقال، منحت الوزارة للطلبة الحق في الانتقال من السنة الأولى ليسانس إلى الثانية إذا تحصل على مجموع 30 رصيد موزعة على السداسيين، أما الانتقال للسنة الثالثة فيتوجب الحصول على 90 رصيد موزعة على السداسيات الأربعة دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة، فيما يسمح التعويض بين الوحدات التعليمية للسداسيين لطلبة السنة أولى ماستر، أما فيما يخص طلبة النظام الكلاسيكي والمدارس العليا لا تؤخذ بعين الاعتبار في انتقال الطالب النقطة الإقصائية للمادة أو الوحدة التعليمية المحصل عليها خلال السنة الجامعية 2021/2022.

وبخصوص الطلبة المسجلين لنيل شهادات الدراسات الطبية الخاصة يكتسي الامتحان النهائي طابع إقصائي ترتيبي، مع اعتماد نظام التعويض بين العلامات المحصل عليها في الاختبارات النظرية والتطبيقية شريطة ألا تقل العلامتان عن 08/20.