التفاصيل الكاملة عن “بكالوريا الفنون” عبر ثانوية متخصصة

فتح الشعبة في السنة المقبلة بدءا من الثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميا عن فتح شعبة فنون في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بداية من الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، إذ أوضحت المراسلة الصادرة عن رئيس الديوان، الحاملة لرقم 618 المؤرخة في 18 أفريل الجاري، الموجهة لمديري التربية للولايات، مفتشي التربية الوطنية، مديري الثانويات ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني، مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتي من شأنها ضمان فتح الشعبة والمتمثلة أولا في “المسار الدراسي لشعبة الفنون”، إذ يهيكل المسار الدراسي بفتح شعبة الفنون بداية من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتتفرع من الجذع المشترك آداب ومن الجذع المشترك علوم تكنولوجيا، مدتها سنتين وتميزها أربعة خيارات وهي موسيقى، فنون تشكيلية، مسرح، سنيما سمعي-بصري، على أن يدرس التلميذ الموجه إلى هذا المسار الدراسي مواد تعليمية مميزة في المجال الفني، وترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسدان تميزها، إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي.

وأضاف ذات القرار بأن التلاميذ يدرسون شعبة فنون في مادتين فنيتين في كل خيار، في حين تقوم الشعبة على نشاطات تعلمية، نظرية وتطبيقية، ليفتح المجال أمامهم لممارسة النشاطات التطبيقية في الثانوية أو الفضاءات والمرافق التابعة لوزارة الثقافة والفنون، على أن يتم تأطيرهم من قبل أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة مختصين في المجال الفني تابعون لمؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، بناء على معايير الكفاءة والتأهيل.

وأشار القرار نفسه إلى أن المؤسسة التعليمية التي تفتح بها الشعبة تستفيد من تجهيز يتناسب كل خيار، ودعائم تمكن التلاميذ من تطوير كفاءاتهم، في حين يستفيد التلاميذ الموجهون إلى ذات الشعبة، من العروض المسرحية والسنيمائية ومن زيارة معارض فنية ومن عروض موسيقية كلما أتيحت لهم الفرصة بذلك.

تتويج التكوين ببكالوريا فنون وفرض النظام الداخلي بالمؤسسة

وكشف القرار الوزاري بأن الدراسة في شعبة فنون تتوج بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة، في حين يتم فتحها بداية من السنة الدراسية المقبلة في ثانوية بولاية الجزائر، وقد تم الاتفاق مبدئيا على ثانوية الرياضيات الكائنة بالقبة كمرحلة أولى، وتستقبل التلاميذ من مختلف ولايات الوطن، الذين سيستفيدون من النظام الداخلي، على أن يتوسع فتح الشعبة بصفة تدريجية في ثانويات بولايات أخرى في السنوات الدراسية اللاحقة.

وفيما يتعلق بالتوجيه، شدد القرار الوزاري بأنه يتعين على مستشاري التوجيه الإرشاد المدرسي والمهني العمل بمجموعة من الإجراءات لضبط الإطار التنظيمي العام لعملية التوجيه إلى الشعبة، لاستكشاف التلاميذ ذوي المواهب والميولات الفنية من خلال استغلال ملاحظاتهم لسلوكيات التلاميذ داخل القسم وخارجه أثناء مشاركتهم في مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والمسابقات، وكذا استغلال استبيان الميول والاهتمامات، لاسيما ما تعلق بالمواد التعليمية المفضلة لدى التلاميذ، والمهنة المرغوب ممارستها في المستقبل، وذلك قصد تحفيزهم على اختيار الشعبة وتنمية مواهبهم.

وبشأن بطاقة الرغبات، أوضح القرار بأن التلاميذ ذوي المواهب والميولات الفنية، والراغبين في التوجه إلى المسار الدراسي، مطالبون بالتعبير عن رغباتهم عبر استمارة يتم ملؤها بعد التشاور مع أولياء أمورهم، مع الحرص على جمعها قبل تاريخ 12 ماي المقبل كآخر أجل. على أن يتم دراسة بطاقات رغبات المعنيين الذين يتوسم فيهم الانتقال إلى القسم الأعلى وحوصلتها في قائمة أولية، وإرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي قبل تاريخ 15 ماي.

هذه المواد التي ستدرس في شعبة فنون

وتطرق جدول تفصيلي إلى المواد التي سيدرسها التلاميذ في السنة ثالثة ثانوي، ويتعلق الأمر بثماني مواد متخصصة وهي الرسم والتعبير التشكيلي، فن التصميم، النظريات الموسيقية، الأداء الموسيقي، فن التمثيل، فنون العرض، تقنيات السمعي البصري والسنيما والثقافة السنيمائية، بحجم ساعي يقدر بـ5 ساعات أسبوعيا ومعامل “خمسة”، بالإضافة إلى متابعة الدراسة في المواد المشتركة، ويتعلق الأمر بالرياضيات، العلوم الفيزيائية، علوم الطبيعة والحياة، اللغة العربية وآدابها، اللغة الأمازيغية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، العلوم الإسلامية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، والتربية البدنية، والتي يتراوح معاملها بين واحد وأربعة “لغة عربية وآدابها”، بحجم ساعي إجمالي يصل إلى 34 ساعة.