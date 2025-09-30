-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بن حمودة يوجه تعليمات صارمة للمديريات الجهوية للشركة

التكفل بمسافري الرحلات المؤجلة وتوسيع الطيران الداخلي

إيمان كيموش
باشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، العمل على تعزيز شبكة النقل الداخلي للشركة، ضمن جهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل، وفي إطار هذه الاستراتيجية، من المقرر الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال الساعات المقبلة.

كما شدد الرئيس المدير العام حمزة بن حمودة على ضمان التكفل الكامل بالمسافرين في حال تأجيل أو إلغاء أي رحلة، بما في ذلك إيواؤهم في الفنادق إلى حين إعادة برمجة رحلاتهم، لاسيما رحلات الجنوب.

ووفق ما علمت “الشروق”، باشرت الخطوط الجوية الجزائرية خطوات فعلية لتوسيع شبكة النقل الداخلي، شملت دراسة جدوى إضافة رحلات جديدة وتعزيز الربط بين مختلف المطارات الوطنية، بهدف تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على الرحلات الحالية خلال فترات الذروة.

وبالمقابل، وفي رد رسمي على مراسلة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، التي طلبت زيادة عدد الرحلات الجوية من مطار أدرار إلى مطارات الجزائر العاصمة ووهران، اطلعت عليه “الشروق” أوضح بن حمودة أن الخطوط الجوية الجزائرية تخصص حالياً 13 رحلة أسبوعية تربط بين مطار الجزائر العاصمة ومطار أدرار، و03 رحلات تربط بين أدرار ووهران، إضافة إلى رحلات محدودة تصل إلى مطارات عين صالح، تندوف، ورقلة، غرداية، وتمناست، وعين قزام.

وأكد الرئيس المدير العام أن الشركة تعمل جاهدة لتلبية احتياجات المسافرين، خصوصاً في ظل فترة اكتظاظ الرحلات الدولية والداخلية، مشيراً إلى أن برنامج الرحلات سيشهد تطويراً مع استلام أولى الطائرات الجديدة ابتداءً من نهاية سنة 2025. هذه الطائرات ستتيح إعادة دراسة برنامج الرحلات بما يضمن تلبية الطلب المتزايد بفعالية وكفاءة أعلى.

كما شدد بن حمودة على أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتكفل بالمسافرين في حالة إلغاء أو تأجيل الرحلات، من خلال إعلامهم بكافة المستجدات وإيوائهم في الفنادق إلى حين إعادة برمجة رحلاتهم، مؤكداً توجيه تعليمات صارمة لجميع مسؤولي المديريات الجهوية لضمان تقديم أولوية مطلقة لخدمة المسافرين في هذه الحالات.

