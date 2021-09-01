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التلفزيون الجزائري يصدر بيانا حول نقل مباريات الخضر ضمن تصفيات كأس العالم

الشروق الرياضي
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التلفزيون الجزائري يصدر بيانا حول نقل مباريات الخضر ضمن تصفيات كأس العالم

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، بثها لمباريات المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج الديار.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أنه “بامكان جمهورها متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بداية بمباراة الجزائر جيبوتي بملعب تشاكر معقل أفراح الخضر هذا الخميس من خلال القناة الأولى والقناة السادسة الشبابية، مع بلاطوهات خاصة من محيط الملعب وتصريحات حصرية لنجوم المنتخب، ضمن الخدمة العمومية التي يسهر عليها التلفزيون الجزائري”.

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